Η ακτοπλοΐα χάνει διαρκώς επιβάτες λόγω της ακρίβειας σε εισιτήρια και νησιά

Τα στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 είναι αποκαλυπτικά. Η επιβατική κίνηση παρουσίασε πτώση 3,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κάμψη στα ΙΧ, που άγγιξε το 9%.

Η εφετινή ακτοπλοϊκή περίοδος εξελίσσεται σε μία από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών, με τους αριθμούς να δείχνουν πτώση της κίνησης και τα σημάδια να γίνονται ορατά σε όλο τον κλάδο. Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκονται οι υψηλές τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, που έχουν φτάσει σε επίπεδα απαγορευτικά για σημαντική μερίδα επιβατών, και το αυξημένο κόστος διαμονής στα νησιά, το οποίο αποθαρρύνει την πραγματοποίηση πολυήμερων διακοπών. Ο συνδυασμός αυτός πλήττει την ακτοπλοΐα σε μια στιγμή που η νησιωτική οικονομία έχει ανάγκη από σταθερή και προσβάσιμη συγκοινωνία.

Τα στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 είναι αποκαλυπτικά. Η επιβατική κίνηση παρουσίασε πτώση 3,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κάμψη στα ΙΧ, που άγγιξε το 9%. Οι μεταφορές φορτηγών παρέμειναν στάσιμες, γεγονός που δείχνει ότι η γενικότερη ζήτηση έχει «παγώσει». Παρά τη μικρή αύξηση που καταγράφηκε μεταξύ 1ης Ιουλίου και 24ης Αυγούστου, η οποία ανήλθε σε μόλις 1,74% (27.600 επιβάτες περισσότεροι), οι απώλειες του πρώτου εξαμήνου δεν καλύφθηκαν.

Η ακρίβεια έχει διπλό αντίκτυπο. Από τη μία, οι τιμές των εισιτηρίων ανεβαίνουν συνεχώς λόγω της ανόδου των καυσίμων και του λειτουργικού κόστους, γεγονός που κάνει το ταξίδι με πλοίο ολοένα και λιγότερο προσιτό. Από την άλλη, το υψηλό κόστος διαμονής στα νησιά, που αυξήθηκε αισθητά το 2025, περιορίζει τη διάθεση των ταξιδιωτών να προγραμματίσουν πολυήμερα ταξίδια. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί να επιλέγουν συντομότερες διακοπές ή εναλλακτικούς προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα και στο εξωτερικό, όπου οι συνολικές δαπάνες είναι χαμηλότερες.

Η κατάσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμβατικά πλοία, τα οποία παραμένουν σε δρομολόγια όλο τον χρόνο, εξυπηρετώντας τις γραμμές του Αιγαίου ακόμα και όταν η κίνηση είναι ελάχιστη. Για περισσότερους από επτά μήνες ετησίως, οι γραμμές αυτές παραμένουν ζημιογόνες, καθώς η χαμηλή ζήτηση δεν επαρκεί για να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα. Σε αντίθεση, τα ταχύπλοα περιορίζονται στη θερινή περίοδο, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της επιβατικής κίνησης όταν αυτή βρίσκεται στο ζενίθ.