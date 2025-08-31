Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Η ακτοπλοΐα χάνει διαρκώς επιβάτες λόγω της ακρίβειας σε εισιτήρια και νησιά

Η ακτοπλοΐα χάνει διαρκώς επιβάτες λόγω της ακρίβειας σε εισιτήρια και νησιά
Τα στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 είναι αποκαλυπτικά. Η επιβατική κίνηση παρουσίασε πτώση 3,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κάμψη στα ΙΧ, που άγγιξε το 9%.

Η εφετινή ακτοπλοϊκή περίοδος εξελίσσεται σε μία από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ετών, με τους αριθμούς να δείχνουν πτώση της κίνησης και τα σημάδια να γίνονται ορατά σε όλο τον κλάδο. Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκονται οι υψηλές τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, που έχουν φτάσει σε επίπεδα απαγορευτικά για σημαντική μερίδα επιβατών, και το αυξημένο κόστος διαμονής στα νησιά, το οποίο αποθαρρύνει την πραγματοποίηση πολυήμερων διακοπών. Ο συνδυασμός αυτός πλήττει την ακτοπλοΐα σε μια στιγμή που η νησιωτική οικονομία έχει ανάγκη από σταθερή και προσβάσιμη συγκοινωνία.

Τα στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 είναι αποκαλυπτικά. Η επιβατική κίνηση παρουσίασε πτώση 3,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η κάμψη στα ΙΧ, που άγγιξε το 9%. Οι μεταφορές φορτηγών παρέμειναν στάσιμες, γεγονός που δείχνει ότι η γενικότερη ζήτηση έχει «παγώσει». Παρά τη μικρή αύξηση που καταγράφηκε μεταξύ 1ης Ιουλίου και 24ης Αυγούστου, η οποία ανήλθε σε μόλις 1,74% (27.600 επιβάτες περισσότεροι), οι απώλειες του πρώτου εξαμήνου δεν καλύφθηκαν.

Η ακρίβεια έχει διπλό αντίκτυπο. Από τη μία, οι τιμές των εισιτηρίων ανεβαίνουν συνεχώς λόγω της ανόδου των καυσίμων και του λειτουργικού κόστους, γεγονός που κάνει το ταξίδι με πλοίο ολοένα και λιγότερο προσιτό. Από την άλλη, το υψηλό κόστος διαμονής στα νησιά, που αυξήθηκε αισθητά το 2025, περιορίζει τη διάθεση των ταξιδιωτών να προγραμματίσουν πολυήμερα ταξίδια. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί να επιλέγουν συντομότερες διακοπές ή εναλλακτικούς προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα και στο εξωτερικό, όπου οι συνολικές δαπάνες είναι χαμηλότερες.

Η κατάσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμβατικά πλοία, τα οποία παραμένουν σε δρομολόγια όλο τον χρόνο, εξυπηρετώντας τις γραμμές του Αιγαίου ακόμα και όταν η κίνηση είναι ελάχιστη. Για περισσότερους από επτά μήνες ετησίως, οι γραμμές αυτές παραμένουν ζημιογόνες, καθώς η χαμηλή ζήτηση δεν επαρκεί για να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα. Σε αντίθεση, τα ταχύπλοα περιορίζονται στη θερινή περίοδο, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της επιβατικής κίνησης όταν αυτή βρίσκεται στο ζενίθ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Εκπτώσεις και δωρεάν μετακινήσεις για νησιώτες

Εκπτώσεις και δωρεάν μετακινήσεις για νησιώτες

Οικονομία
Νέα εγκύκλιος για τα ακτοπλοϊκά - Τι ισχύει για τους ελέγχους

Νέα εγκύκλιος για τα ακτοπλοϊκά - Τι ισχύει για τους ελέγχους

Ελλάδα
Απαγορευτικό απόπλου– Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Απαγορευτικό απόπλου– Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Ελλάδα
Σινεμά: Το ρομάντζο του Λίαμ Νίσον με την Πάμελα Άντερσον κέρδισε τους Έλληνες θεατές

Σινεμά: Το ρομάντζο του Λίαμ Νίσον με την Πάμελα Άντερσον κέρδισε τους Έλληνες θεατές

Entertainment

NETWORK

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

healthstat.gr