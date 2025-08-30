Games
Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026 Φωτογραφία: Aris Oikonomou/ SOOC
Πίσω από την καλή εικόνα των συνολικών μεγεθών, διακρίνονται προκλήσεις που θα πρέπει να απασχολήσουν τον κλάδο του τουρισμού το 2026.

Η θερινή σεζόν του 2025 ολοκληρώνεται με τον ελληνικό τουρισμό να καταγράφει για ακόμη μία χρονιά ισχυρές επιδόσεις, παρά τις διαφοροποιήσεις στις αγορές και τις τάσεις που αναδύθηκαν μέσα στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν η Alpha Bank, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΝΣΕΤΕ, η χώρα μας πέτυχε νέα αύξηση ταξιδιωτικών εισπράξεων, με την ενισχυμένη μέση δαπάνη ανά ταξίδι να αποδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας, ενώ οι αφίξεις κινήθηκαν σε επίπεδα οριακά υψηλότερα από τα περσινά ιστορικά ρεκόρ. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και ανταγωνιστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Ωστόσο, πίσω από την καλή εικόνα των συνολικών μεγεθών, διακρίνονται προκλήσεις που θα πρέπει να απασχολήσουν τον κλάδο το 2026. Οι παραδοσιακές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επί χρόνια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού τουρισμού, κατέγραψαν μείωση, ενώ η ενίσχυση ήρθε κυρίως από χώρες εκτός Ε.Ε., όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και σε εντυπωσιακά επίπεδα η Ρωσία. Η μεταβολή αυτή δείχνει την ανάγκη για περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών ζήτησης και ενίσχυση της προβολής σε αγορές με σταθερή αγοραστική δύναμη και αυξημένο ενδιαφέρον για ποιοτικό τουριστικό προϊόν.

Παράλληλα, η θετική πορεία της κρουαζιέρας και η δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων αναδιαμορφώνουν το τουριστικό τοπίο. Τα καταλύματα τύπου Airbnb ξεπέρασαν σε διαθέσιμες κλίνες τα ξενοδοχεία, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την ισορροπία μεταξύ παραδοσιακής ξενοδοχίας και εναλλακτικών μορφών φιλοξενίας. Η πολιτεία και οι επιχειρήσεις καλούνται να επεξεργαστούν ρυθμίσεις και στρατηγικές που θα επιτρέψουν τη συνύπαρξη των δύο μοντέλων χωρίς να πλήττεται η βιωσιμότητα ούτε η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.

Οι Έλληνες ταξίδεψαν λιγότερο

Παρά τις θετικές επιδόσεις από το εξωτερικό, η εγχώρια ζήτηση παρέμεινε πιο συγκρατημένη, καθώς οι Έλληνες ταξίδεψαν λιγότερο και για μικρότερης διάρκειας διακοπές σε σχέση με το παρελθόν. Ο υψηλός πληθωρισμός στα είδη διαβίωσης, το αυξημένο κόστος μεταφορών και διαμονής, αλλά και οι πιέσεις στα εισοδήματα περιόρισαν την τουριστική δαπάνη των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα οι επιλογές να επικεντρωθούν σε κοντινούς προορισμούς ή σε σύντομα ταξίδια. Το γεγονός αυτό ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία της ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, ο οποίος λειτουργεί ως αντιστάθμισμα σε περιόδους διεθνών ασταθειών και παραμένει κρίσιμος για τη βιωσιμότητα των μικρότερων προορισμών της χώρας.

Για το 2026, οι βασικοί άξονες προσοχής αφορούν τέσσερα μέτωπα:

  1. την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ώστε να κατανεμηθεί πιο ισορροπημένα η ζήτηση,
  2. την επένδυση στη βιωσιμότητα και την πράσινη μετάβαση,
  3. τον ψηφιακό μετασχηματισμό
  4. και την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό.

Το γεγονός ότι οι επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές αφορούν κυρίως μεγάλα ξενοδοχεία δείχνει την ανάγκη στήριξης και μικρότερων μονάδων, προκειμένου να μη μείνει πίσω ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς. Την ίδια στιγμή, το έλλειμμα σε προσωπικό απειλεί να υπονομεύσει την εμπειρία των επισκεπτών, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας.

