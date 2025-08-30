Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE Φωτογραφία: MYAADE
Μετά την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος θα λαμβάνει ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό του «γραμματοκιβώτιο» στο myAADE.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν μεταβολές στα στοιχεία τους. Από εδώ και στο εξής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ - από ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι μεγάλες εταιρείες - θα πρέπει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά την ψηφιακή πύλη myAADE για οποιαδήποτε αλλαγή, και μάλιστα μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών.

Αυτό σημαίνει ότι εάν, για παράδειγμα, ένας λογιστής αλλάξει γραφείο και μεταφέρει την έδρα του σε νέα διεύθυνση, δεν θα χρειαστεί πλέον να επισκεφθεί τη ΔΟΥ, αλλά θα πρέπει να μπει στο myAADE και να καταχωρήσει τη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικά. Το ίδιο ισχύει για μια εταιρεία που ιδρύει νέα αποθήκη στην περιφέρεια ή ανοίγει παράρτημα στο εξωτερικό: τα στοιχεία θα δηλώνονται online και τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο ή καταστατικό) θα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή μέσω της ειδικής εφαρμογής.

Η απόφαση καλύπτει και άλλες μεταβολές, όπως αλλαγή στην κατηγορία των λογιστικών βιβλίων που τηρεί μια επιχείρηση, συμμετοχή ή διακοπή ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς και επιλογή για το πώς θα φορολογούνται οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Αντίστοιχα, αλλαγές στο καταστατικό μιας εταιρείας ή στην εγγραφή της σε επιμελητήριο θα δηλώνονται επίσης με τον ίδιο τρόπο.

Μετά την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος θα λαμβάνει ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό του «γραμματοκιβώτιο» στο myAADE. Η αρμόδια ΔΟΥ θα ελέγχει τα στοιχεία και θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει τη δήλωση. Αν, για παράδειγμα, λείπει κάποιο δικαιολογητικό ή η ημερομηνία μεταβολής δεν ταιριάζει με τα υποβληθέντα έγγραφα, τότε η δήλωση απορρίπτεται στο σύνολό της και ο φορολογούμενος θα πρέπει να την ξαναυποβάλει. Αν όμως εγκριθεί, η αλλαγή καταχωρείται αυτόματα στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση αλλαγής έδρας που συνεπάγεται αλλαγή ΔΟΥ, η μετεγγραφή θα γίνεται χωρίς άλλη ενέργεια από τον πολίτη.

Ο φορολογούμενος θα έχει στη διάθεσή του και μια σημαντική νέα δυνατότητα: να εκδίδει από το myAADE βεβαίωση τρέχουσας εικόνας ή ιστορικού μεταβολών της επιχείρησης. Έτσι, ένας επαγγελματίας που χρειάζεται να αποδείξει σε τράπεζα ή συνεργάτη τις μεταβολές που έχει κάνει, θα μπορεί να κατεβάσει το σχετικό αρχείο με λίγα κλικ.

Η απόφαση ορίζει ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας χρήσης της πλατφόρμας, οι φορολογούμενοι θα μπορούν προσωρινά να υποβάλλουν αίτημα μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», επισυνάπτοντας τα σχετικά έντυπα Δ211 ή Δ212. Ωστόσο, η βασική κατεύθυνση είναι ότι όλες οι μεταβολές θα γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να περιοριστεί η φυσική παρουσία στις ΔΟΥ και να απλουστευθεί η διαδικασία.

Με τη δημοσίευση της νέας απόφασης παύει να ισχύει η προηγούμενη του 2021, ενώ οι δηλώσεις που είχαν υποβληθεί πριν από τις 28 Αυγούστου θα εξεταστούν με βάση το παλαιό καθεστώς.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Υποχρεωτική η συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών για τις μισθώσεις μέσω myAADE

Υποχρεωτική η συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών για τις μισθώσεις μέσω myAADE

Οικονομία
Μισθώσεις ΑΑΔΕ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αλλαγές που έγιναν

Μισθώσεις ΑΑΔΕ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αλλαγές που έγιναν

Οικονομία
Επίδομα θέρμανσης - myΘέρμανση: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη δόση - Πάνω από 39 εκατ. σε 905.532 δικαιούχους

Επίδομα θέρμανσης - myΘέρμανση: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη δόση - Πάνω από 39 εκατ. σε 905.532 δικαιούχους

Οικονομία
Μετατίθεται για τον Οκτώβριο η ενοποίηση ΔΟΥ στη Θεσσαλονίκη

Μετατίθεται για τον Οκτώβριο η ενοποίηση ΔΟΥ στη Θεσσαλονίκη

Οικονομία

NETWORK

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου: Τι πρέπει να προσέξετε

Πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου: Τι πρέπει να προσέξετε

healthstat.gr
Αρτηριακή πίεση - Ποιο είναι το όριο για να είστε υγιείς

Αρτηριακή πίεση - Ποιο είναι το όριο για να είστε υγιείς

healthstat.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr