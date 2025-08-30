Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Μετά την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος θα λαμβάνει ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό του «γραμματοκιβώτιο» στο myAADE.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν μεταβολές στα στοιχεία τους. Από εδώ και στο εξής, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ - από ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι μεγάλες εταιρείες - θα πρέπει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά την ψηφιακή πύλη myAADE για οποιαδήποτε αλλαγή, και μάλιστα μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών.

Αυτό σημαίνει ότι εάν, για παράδειγμα, ένας λογιστής αλλάξει γραφείο και μεταφέρει την έδρα του σε νέα διεύθυνση, δεν θα χρειαστεί πλέον να επισκεφθεί τη ΔΟΥ, αλλά θα πρέπει να μπει στο myAADE και να καταχωρήσει τη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικά. Το ίδιο ισχύει για μια εταιρεία που ιδρύει νέα αποθήκη στην περιφέρεια ή ανοίγει παράρτημα στο εξωτερικό: τα στοιχεία θα δηλώνονται online και τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο ή καταστατικό) θα αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή μέσω της ειδικής εφαρμογής.

Η απόφαση καλύπτει και άλλες μεταβολές, όπως αλλαγή στην κατηγορία των λογιστικών βιβλίων που τηρεί μια επιχείρηση, συμμετοχή ή διακοπή ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς και επιλογή για το πώς θα φορολογούνται οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Αντίστοιχα, αλλαγές στο καταστατικό μιας εταιρείας ή στην εγγραφή της σε επιμελητήριο θα δηλώνονται επίσης με τον ίδιο τρόπο.

Μετά την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος θα λαμβάνει ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό του «γραμματοκιβώτιο» στο myAADE. Η αρμόδια ΔΟΥ θα ελέγχει τα στοιχεία και θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει τη δήλωση. Αν, για παράδειγμα, λείπει κάποιο δικαιολογητικό ή η ημερομηνία μεταβολής δεν ταιριάζει με τα υποβληθέντα έγγραφα, τότε η δήλωση απορρίπτεται στο σύνολό της και ο φορολογούμενος θα πρέπει να την ξαναυποβάλει. Αν όμως εγκριθεί, η αλλαγή καταχωρείται αυτόματα στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση αλλαγής έδρας που συνεπάγεται αλλαγή ΔΟΥ, η μετεγγραφή θα γίνεται χωρίς άλλη ενέργεια από τον πολίτη.

Ο φορολογούμενος θα έχει στη διάθεσή του και μια σημαντική νέα δυνατότητα: να εκδίδει από το myAADE βεβαίωση τρέχουσας εικόνας ή ιστορικού μεταβολών της επιχείρησης. Έτσι, ένας επαγγελματίας που χρειάζεται να αποδείξει σε τράπεζα ή συνεργάτη τις μεταβολές που έχει κάνει, θα μπορεί να κατεβάσει το σχετικό αρχείο με λίγα κλικ.

Η απόφαση ορίζει ότι σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας χρήσης της πλατφόρμας, οι φορολογούμενοι θα μπορούν προσωρινά να υποβάλλουν αίτημα μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», επισυνάπτοντας τα σχετικά έντυπα Δ211 ή Δ212. Ωστόσο, η βασική κατεύθυνση είναι ότι όλες οι μεταβολές θα γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να περιοριστεί η φυσική παρουσία στις ΔΟΥ και να απλουστευθεί η διαδικασία.

Με τη δημοσίευση της νέας απόφασης παύει να ισχύει η προηγούμενη του 2021, ενώ οι δηλώσεις που είχαν υποβληθεί πριν από τις 28 Αυγούστου θα εξεταστούν με βάση το παλαιό καθεστώς.