Οι νέες ρυθμίσεις που γίνονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού εμφανίζονται αυτόματα στο myAADE, επιτρέποντας στους οφειλέτες να παρακολουθούν τη διαδικασία βήμα προς βήμα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε στην πλήρη ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr).

Από τις 9 Οκτωβρίου, οι πολίτες μπορούν πλέον να βλέπουν εύκολα και γρήγορα τις ρυθμίσεις των οφειλών τους προς το Δημόσιο μέσα από την ενότητα «Ο Λογαριασμός μου – Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές» και συγκεκριμένα στο πεδίο «Οφειλές σε Ρύθμιση και Πληρωμή».

Με τη νέα αυτή δυνατότητα, οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να απευθύνονται στις ΔΟΥ ή να περιμένουν ειδοποιήσεις, καθώς έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις ρυθμίσεις τους. Οι νέες ρυθμίσεις που γίνονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (νόμος 4738/2020) εμφανίζονται αυτόματα στο myAADE, επιτρέποντας στους οφειλέτες να παρακολουθούν τη διαδικασία βήμα προς βήμα.

Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), η οποία παραμένει ίδια μέχρι την εξόφληση του συνόλου της οφειλής. Οι πολίτες μπορούν να πληρώνουν μέσω e-Banking, mobile banking, phone banking, ΑΤΜ ή σε τραπεζικά καταστήματα, επιλέγοντας «Βεβαιωμένες Οφειλές σε ΔΟΥ». Ωστόσο, η πληρωμή δεν μπορεί ακόμη να γίνει απευθείας μέσα από το myAADE.

Για τις διμερείς ρυθμίσεις, δηλαδή όσες αφορούν μόνο το Δημόσιο, η ρύθμιση ενεργοποιείται αφού καταβληθεί η πρώτη δόση. Οι οφειλέτες ενημερώνονται μέσω της προσωπικής θυρίδας τους στο myAADE για όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως η ταυτότητα της οφειλής, το ποσό και η ημερομηνία πληρωμής. Στις πολυμερείς ρυθμίσεις, όπου εμπλέκονται και ιδιωτικοί φορείς (όπως τράπεζες), η ενημέρωση εμφανίζεται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία να προσθέσει στο σύστημα και τις παλαιότερες ρυθμίσεις, που έγιναν πριν από τις 9 Οκτωβρίου και εξακολουθούν να ισχύουν. Στόχος της Αρχής είναι να συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες σε ένα ενιαίο, εύχρηστο και διαφανές ψηφιακό περιβάλλον, ώστε οι πολίτες να μπορούν να διαχειρίζονται τις οφειλές τους χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις.