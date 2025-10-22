Η έκπτωση θα υπολογίζεται αυτόματα μέσω της κεντρικής εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ, μετά από διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ της ΑΑΔΕ και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Τον ερχόμενο Φεβρουάριο του 2026 θα ανοίξει η ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες, δίνοντας για δεύτερη χρονιά τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να επωφεληθούν από το φορολογικό κίνητρο που συνδέεται με την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας. Η διαδικασία θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, στην ενότητα myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών, χωρίς επίσκεψη στις ΔΟΥ.

Δικαιούχοι της έκπτωσης είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε κατοικία καταχωρισμένη στο Ε9 και η οποία είναι ασφαλισμένη σε εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η μείωση του ΕΝΦΙΑ φτάνει έως 20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας το ποσοστό περιορίζεται στο 10%. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του έτους, το ποσοστό προσαρμόζεται αναλογικά.

Για να εξασφαλίσει ο φορολογούμενος την έκπτωση, η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη εντός του προηγούμενου έτους, δηλαδή για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ του 2026, η ασφάλιση πρέπει να ισχύει κατά τη διάρκεια του 2025. Επιπλέον, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο ίδιο έτος, ενώ η ασφαλισμένη αξία πρέπει να αντιστοιχεί στο 100% της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος, η οποία ορίζεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Παράδειγμα της ΑΑΔΕ δείχνει ότι για κατοικία 100 τ.μ., με αξία ανακατασκευής 90.000 ευρώ, αν η ασφαλισμένη αξία στο συμβόλαιο είναι 100.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης δικαιούται μείωση του ΕΝΦΙΑ. Αν όμως η ασφαλιστική κάλυψη είναι χαμηλότερη, για παράδειγμα 80.000 ευρώ, τότε η έκπτωση δεν παρέχεται.

Η έκπτωση θα υπολογίζεται αυτόματα μέσω της κεντρικής εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ, μετά από διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ της ΑΑΔΕ και των ασφαλιστικών εταιρειών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η αυτόματη χορήγηση, ο φορολογούμενος θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μέσω myAADE, στην ενότητα Τα Αιτήματά μου, συνοδεύοντας την με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία είναι ακριβή.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Εκεί, ο πολίτης βλέπει τις κατοικίες του όπως είναι καταχωρισμένες στο Ε9 και πρέπει να συσχετίσει κάθε ακίνητο με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ο λήπτης της ασφάλισης δηλώνει τα στοιχεία τους (ΑΦΜ), ώστε να ειδοποιηθούν και να επιβεβαιώσουν την αίτηση. Όταν η ασφάλιση έχει γίνει για λογαριασμό τρίτου, ο λήπτης δηλώνει τον ιδιοκτήτη που έχει το δικαίωμα επί του ακινήτου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σε περιπτώσεις όπου δεν εμφανίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην πλατφόρμα, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία, ώστε να αποσταλούν εκ νέου τα σωστά στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Αντίστοιχα, αν υπάρχουν λάθη ή ελλείψεις στα στοιχεία (όπως διάρκεια ή ασφαλισμένοι κίνδυνοι), η διόρθωση γίνεται από την ασφαλιστική.

Η πλατφόρμα επιτρέπει τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους στην καρτέλα «Αποτελέσματα αιτήσεων». Για όσους είχαν υποβάλει αίτηση την προηγούμενη χρονιά, η ΑΑΔΕ θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία προσυμπλήρωσης, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη διαδικασία.