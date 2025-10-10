Όπως αναφέρεται σε συγκεκριμένη απόφαση, η επιχείρηση όφειλε να τηρεί και να διατηρεί τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΦΗΜ για τουλάχιστον πέντε έτη, ακόμη και μετά την παύση λειτουργίας του μηχανισμού.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ απέρριψε προσφυγή επιχείρησης που ζητούσε την ακύρωση προστίμου που της είχε επιβληθεί για μη διαφύλαξη των ηλεκτρονικών αρχείων που παράγονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ).

Η υπόθεση αφορά έλεγχο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) Αττικής, ο οποίος διαπίστωσε ότι δεν είχαν διατηρηθεί τα προβλεπόμενα αρχεία για το φορολογικό έτος 2020.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν απώλεια αρχείων τύπου «txt» που παράγονται αυτόματα από τον ΦΗΜ και είναι απαραίτητα για τη διασταύρωση των εκδοθέντων στοιχείων και την επαλήθευση των εσόδων. Η επιχείρηση υποστήριξε ότι τα αρχεία χάθηκαν λόγω μηχανικής βλάβης του υπολογιστή και ότι η απώλεια αυτή συνιστούσε λόγο ανωτέρας βίας. Παράλληλα, ανέφερε πως είχε προσκομίσει όλα τα υπόλοιπα λογιστικά στοιχεία, τα οποία επέτρεπαν τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

Η ΔΕΔ, εξετάζοντας τα ευρήματα της ΥΕΔΔΕ και τις διατάξεις του νόμου 5104/2024, έκρινε ότι η απώλεια των αρχείων συνιστά παράβαση της υποχρέωσης διαφύλαξης των φορολογικών δεδομένων. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η επιχείρηση όφειλε να τηρεί και να διατηρεί τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΦΗΜ για τουλάχιστον πέντε έτη, ακόμη και μετά την παύση λειτουργίας του μηχανισμού.

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ απέρριψε τον ισχυρισμό περί ανωτέρας βίας, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία και την εφεδρική αποθήκευση των αρχείων. Η υπηρεσία σημείωσε ότι η απώλεια δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτο γεγονός, αλλά αποτέλεσμα πλημμελούς επιμέλειας στη διαχείριση των ηλεκτρονικών δεδομένων.

Με βάση τα παραπάνω, η ΔΕΔ επικύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου που είχε εκδοθεί από το Κέντρο Φορολογουμένων Δημοσίου Ελέγχου (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής, κρίνοντας ότι η μη τήρηση των ηλεκτρονικών αρχείων επηρεάζει τη δυνατότητα προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης.