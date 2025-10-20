Διαβάστε επτά βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις που βοηθούν τους πολίτες να κατανοήσουν τη διαδικασία και τις συνέπειές της.

Μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση ηλεκτρονικών ελέγχων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τον εντοπισμό ιδιοκτητών οχημάτων που δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους ή δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας. Οι διασταυρώσεις πραγματοποιούνται ήδη αναδρομικά και έχουν φέρει στο φως δεκάδες χιλιάδες παραβάσεις, τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις. Ακολουθούν επτά βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις που βοηθούν τους πολίτες να κατανοήσουν τη διαδικασία και τις συνέπειές της.

1. Τι είναι οι διασταυρώσεις που πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων;

Οι διασταυρώσεις αποτελούν ηλεκτρονικούς ελέγχους που συγκρίνουν τα στοιχεία των οχημάτων με τις βάσεις δεδομένων των ασφαλιστικών εταιρειών και της ΑΑΔΕ. Σκοπός είναι να εντοπιστούν όσοι δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ή διατηρούν ανασφάλιστα οχήματα.

2. Από πότε και για ποιες χρονιές γίνονται οι διασταυρώσεις;

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται αναδρομικά από τα τέλη του 2021 και θα συνεχιστούν με ορίζοντα πενταετίας, καλύπτοντας όλα τα έτη έως και το 2025.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. Ποιοι έλαβαν ειδοποιητήρια στην πρώτη φάση;

Στην πρώτη φάση, που ολοκληρώθηκε στις 25 Αυγούστου 2025, εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα και περιπτώσεις μη καταβολής τελών κυκλοφορίας. Συνολικά απεστάλησαν 218.772 ειδοποιητήρια σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, χρηματοδοτικής μίσθωσης και εμπορίας μεταχειρισμένων.

4. Πόσος χρόνος δίνεται για συμμόρφωση μετά το ειδοποιητήριο;

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν στη διάθεσή τους προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τη λήψη του ειδοποιητηρίου για να ασφαλίσουν το όχημά τους ή να πληρώσουν τα οφειλόμενα τέλη. Μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου, επιβάλλονται αυτόματα τα σχετικά πρόστιμα.

5. Ποια είναι τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα;

Τα πρόστιμα είναι αυστηρά και κυμαίνονται ανάλογα με το είδος του οχήματος: 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατηγά οχήματα και 250 ευρώ για δίκυκλα. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης μέσα σε διάστημα τριών ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες.

6. Πώς μπορεί κάποιος να ελέγξει ή να διορθώσει λάθη στα στοιχεία του οχήματός του;

Όσοι ιδιοκτήτες έχουν ήδη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους αλλά εμφανίζονται λανθασμένα ως παραβάτες, μπορούν να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης μέσω της πλατφόρμας myAADE, στη διαδρομή «Τα Αιτήματά μου > Διαθέσιμες Διαδικασίες > Φορολογικές Διαδικασίες > Αυτοκίνητα».

7. Ποιος είναι ο τελικός στόχος αυτής της εκστρατείας ελέγχων;

Η εκστρατεία εντάσσεται στο πλαίσιο του Νόμου 5113/2024 και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου των περίπου 500.000 ανασφάλιστων οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στη διαφάνεια και στη συμμόρφωση των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στις νόμιμες υποχρεώσεις τους.