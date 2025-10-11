Το Dnews.gr παραθέτει ένα μίνι οδηγό για την ψηφιακή ακινησία με απαντήσεις στα πιο συνηθισμένα ερωτήματα.

Η ψηφιακή ακινησία είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία που έχετε πλέον στη διάθεσή σας για το όχημά σας - και τώρα γίνεται πιο σημαντική από ποτέ, καθώς ξεκίνησαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι για ανασφάλιστα αυτοκίνητα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το κράτος πλέον «βλέπει» ποια οχήματα κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια ή χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη, μέσα από τη σύνδεση όλων των μητρώων: της ΑΑΔΕ, των υπουργείων, των ασφαλιστικών εταιρειών και των ΚΤΕΟ. Αν λοιπόν έχετε ένα αυτοκίνητο που δεν το χρησιμοποιείτε, αλλά δεν το έχετε δηλώσει σε ψηφιακή ακινησία, κινδυνεύετε να βρεθείτε στη λίστα με τους παραβάτες και να λάβετε ειδοποίηση για πρόστιμο.

Με τη ψηφιακή ακινησία μέσω της εφαρμογής myCAR, μπορείτε εύκολα και χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ να δηλώσετε ότι το αυτοκίνητό σας δεν κυκλοφορεί. Έτσι, απαλλάσσεστε από την υποχρέωση να το ασφαλίζετε και να πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας όσο μένει ακινητοποιημένο. Το κάνετε απλώς με τους κωδικούς TAXISnet, δηλώνοντας πού είναι παρκαρισμένο και υποβάλλοντας μια υπεύθυνη δήλωση. Αν το αυτοκίνητο έχει συνιδιοκτήτες, θα χρειαστεί να εγκρίνουν ηλεκτρονικά το αίτημα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα, καθώς ξεκίνησε η αποστολή περισσότερων από 200.000 ειδοποιήσεων σε ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν χωρίς ασφάλεια ή χωρίς πληρωμένα τέλη. Οι ειδοποιήσεις έρχονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου και δίνουν προθεσμία 15 ημερών για συμμόρφωση. Αν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν έχετε ασφαλίσει το όχημά σας ή δεν έχετε τακτοποιήσει τα τέλη, τότε βεβαιώνονται αυτόματα τα πρόστιμα - από 250 έως 1.000 ευρώ για ανασφάλιστο όχημα, ανάλογα με τον τύπο του, και επιπλέον πρόστιμα για τα τέλη κυκλοφορίας.

Η ψηφιακή ακινησία σας προστατεύει από όλα αυτά. Αν για παράδειγμα έχετε ένα αυτοκίνητο που κάθεται στο γκαράζ ή στην πιλοτή και δεν σκοπεύετε να το κινήσετε, μπορείτε απλώς να το δηλώσετε ψηφιακά. Έτσι δεν πληρώνετε τέλη, δεν χρειάζεται να το ασφαλίσετε και φυσικά δεν υπάρχει κίνδυνος να σας έρθει ειδοποίηση για παράβαση. Όταν αποφασίσετε να το ξαναβάλετε στην κυκλοφορία, μπορείτε να κάνετε άρση της ακινησίας μέσα από την ίδια εφαρμογή - πληρώνοντας τα τέλη μόνο για τους μήνες που θα το χρησιμοποιήσετε. Αντίθετα, αν κυκλοφορείτε όχημα που βρίσκεται δηλωμένο σε ακινησία, τότε το σύστημα θα το εντοπίσει και θα σας επιβάλει πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης, το πρόστιμο ανεβαίνει στις 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα.

1. Πώς θέτω το όχημά μου σε ψηφιακή ακινησία;

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCAR στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Ο ιδιοκτήτης συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, επιλέγει την ενότητα «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία» και καταχωρεί τον αριθμό κυκλοφορίας και τα στοιχεία του σημείου στάθμευσης του οχήματος. Δηλώνει επίσης αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται ηλεκτρονικά και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

2. Για ποια οχήματα ισχύει η ψηφιακή ακινησία;

Η δυνατότητα ισχύει αποκλειστικά για επιβατικά Ι.Χ. και δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες που διαθέτουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας σε ισχύ και βρίσκονται στην κατοχή του ιδιοκτήτη. Δεν εφαρμόζεται σε φορτηγά, επαγγελματικά ή άλλα ειδικά οχήματα.

3. Πότε χρειάζεται να απευθυνθώ στη ΔΟΥ για ακινησία;

Σε ειδικές περιπτώσεις όπως κλοπή, κατάσχεση, κυκλοφορία στο εξωτερικό, καταστροφή, μεταβίβαση που δεν έχει ολοκληρωθεί ή θάνατο του ιδιοκτήτη, η ακινησία δηλώνεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, επιλέγοντας τη διαδικασία «Θέση σε αναγκαστική ακινησία». Δεν απαιτείται η φυσική κατάθεση πινακίδων, αλλά χρειάζεται ηλεκτρονική αίτηση προς τη ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΔΕ.

4. Πώς γίνεται η άρση της ψηφιακής ακινησίας;

Η άρση γίνεται με την ίδια διαδικασία μέσα από την εφαρμογή myCAR. Για να ολοκληρωθεί, πρέπει να έχουν πληρωθεί τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να υποβληθεί το σχετικό αίτημα. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα αν πληρούνται οι προϋποθέσεις πριν εγκρίνει την επανακυκλοφορία.

5. Τι ισχύει για την προσωρινή άρση ακινησίας;

Από την 1η Απριλίου κάθε έτους, οι ιδιοκτήτες μπορούν να άρουν προσωρινά την ακινησία του οχήματός τους, πληρώνοντας αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που θα το θέσουν σε κίνηση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μία φορά τον χρόνο. Μετά τη λήξη του επιλεγμένου διαστήματος, το όχημα πρέπει να τεθεί εκ νέου σε ακινησία, διαφορετικά η ΑΑΔΕ το ακινητοποιεί αυτόματα.

6. Τι συμβαίνει αν κυκλοφορώ όχημα που βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία;

Η κυκλοφορία ή στάθμευση σε δημόσιο χώρο οχήματος που βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία συνεπάγεται άρση της ακινησίας από την ΑΑΔΕ, υποχρέωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης.

7. Τι γίνεται αν πληρώσω τέλη αλλά δεν ολοκληρώσω την άρση;

Αν ο ιδιοκτήτης πληρώσει αναλογικά τέλη κυκλοφορίας χωρίς να υποβάλει αίτημα άρσης εντός του ίδιου έτους, τα ποσά δεν επιστρέφονται. Το σύστημα θεωρεί την πληρωμή ανενεργή και το όχημα παραμένει σε ακινησία.

8. Τι είναι η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας με πινακίδα «Μ»;

Η προσωρινή άδεια «Μ» επιτρέπει την κυκλοφορία ενός ακινητοποιημένου οχήματος έως τρεις ημέρες το χρόνο, αποκλειστικά για συγκεκριμένους σκοπούς όπως παράδοση σε κέντρο ανακύκλωσης, τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) ή αλλαγή χώρου στάθμευσης. Χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω myCAR, με πληρωμή παραβόλου 10 ευρώ ημερησίως για επιβατικά και 3 ευρώ για δίκυκλα.