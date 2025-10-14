Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας 2026.

Αμετάβλητη θα παραμείνει η ετήσια επιβάρυνση για τους κατόχους αυτοκινήτων το 2026, καθώς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας.

Η κυβέρνηση έκρινε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για την αξιολόγηση του πορίσματος της Ειδικής Επιτροπής που είχε συσταθεί με αντικείμενο τη διαμόρφωση νέου πλαισίου χρεώσεων.

Έτσι, για το 2026, οι χρεώσεις θα αναρτηθούν κανονικά προς τα τέλη Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου, με προθεσμία εξόφλησης έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο τρόπος υπολογισμού διαφέρει ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης. Για τα οχήματα από το 2010 και μετά, η χρέωση γίνεται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ για τα παλαιότερα λαμβάνεται υπόψη ο κυβισμός. Έτσι, σύγχρονα αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές απαλλάσσονται πλήρως, ενώ σε οχήματα μεγαλύτερων κυβικών η ετήσια δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

Οχήματα ταξινομημένα 1/11/2010 – 31/12/2020

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

0–90 γρ./χλμ. CO₂: 0 ευρώ

91–100 γρ./χλμ.: 0,90 €/γραμ.

101–120 γρ./χλμ.: 0,98 €/γραμ.

121–140 γρ./χλμ.: 1,20 €/γραμ.

141–160 γρ./χλμ.: 1,85 €/γραμ.

161–180 γρ./χλμ.: 2,45 €/γραμ.

181–200 γρ./χλμ.: 2,78 €/γραμ.

201–250 γρ./χλμ.: 3,05 €/γραμ.

251+ γρ./χλμ.: 3,72 €/γραμ.

Οχήματα ταξινομημένα από 1/1/2021

0–122 γρ./χλμ.: 0 ευρώ

123–139 γρ./χλμ.: 0,64 €/γραμ.

140–166 γρ./χλμ.: 0,70 €/γραμ.

167–208 γρ./χλμ.: 0,85 €/γραμ.

209–224 γρ./χλμ.: 1,87 €/γραμ.

225–240 γρ./χλμ.: 2,20 €/γραμ.

241–260 γρ./χλμ.: 2,50 €/γραμ.

261–280 γρ./χλμ.: 2,70 €/γραμ.

281+ γρ./χλμ.: 2,85 €/γραμ.

Οχήματα ταξινομημένα έως 31/12/2010

Για τα παλαιότερα οχήματα τα τέλη καθορίζονται από τον κυβισμό. Ενδεικτικά:

Έως 785 κ.εκ.: 22–55 ευρώ

786–1.357 κ.εκ.: 120–135 ευρώ

1.358–1.738 κ.εκ.: 225–280 ευρώ

1.739–2.357 κ.εκ.: 300–690 ευρώ

2.358–3.000 κ.εκ.: 820–920 ευρώ

3.001–4.000 κ.εκ.: 1.025–1.150 ευρώ

Άνω των 4.001 κ.εκ.: 1.230–1.380 ευρώ

Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε μέσω τραπεζών και ΕΛΤΑ είτε ηλεκτρονικά, με εκτύπωση του σχετικού ειδοποιητηρίου από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Ειδικές κατηγορίες, όπως τα ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, επιβαρύνονται με σταθερό ποσό, ενώ για τα αυτοκινούμενα ισχύει το ίδιο καθεστώς με τα επιβατικά Ι.Χ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δυνατότητα δήλωσης ακινησίας. Οι κάτοχοι που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μπορούν να το δηλώσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr, αφαιρώντας τις πινακίδες και καταχωρίζοντας τον τόπο στάθμευσης. Σε περίπτωση που εντοπιστεί όχημα να κυκλοφορεί παρά τη δήλωση ακινησίας, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, το οποίο τριπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.