Οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη έκλεισε ο Αύγουστος - Δέκατος ανοδικός μήνας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη έκλεισε ο Αύγουστος - Δέκατος ανοδικός μήνας
Από την αρχή του έτους ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου εμφανίζει άνοδο 37,56%.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε σήμερα στις 2.021,69 μονάδες με πτώση 1,06%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 198,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,4 εκατ. προήλθαν από προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ ο όγκος ανήλθε σε 41,7 εκατ. τεμάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 1,17% στις 5.076,77 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ΔΤΡ κατέγραψε απώλειες 2,25% και έκλεισε στις 2.152,81 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κινήθηκε ανοδικά, κλείνοντας στις 2.973,28 μονάδες με μικρή άνοδο 0,13%.

Οι τραπεζικές μετοχές δέχθηκαν τις ισχυρότερες πιέσεις. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 11,83 ευρώ με πτώση 2,71% και τζίρο 23,3 εκατ. ευρώ, η Eurobank στα 3,14 ευρώ με απώλειες 2,79% και συναλλαγές 23,9 εκατ., ενώ η Πειραιώς υποχώρησε 2,48% στα 6,61 ευρώ με τζίρο 32,5 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank σημείωσε μικρότερη πτώση 1,43% στα 3,387 ευρώ με τζίρο 33 εκατ. ευρώ, μετά την ανακοίνωση αύξησης της συμμετοχής της UniCredit στο 26%.

Από την άλλη πλευρά, θετική εικόνα παρουσίασε η Λάμδα, η οποία ενισχύθηκε 3,79% στα 7,39 ευρώ με τζίρο 10,7 εκατ., μετά τη συμφωνία με τον όμιλο ΙΟΝ για ανάπτυξη ακινήτου στο Ελληνικό. Σε θετικό έδαφος βρέθηκαν επίσης η Metlen (+1,8% στα 54,80 ευρώ) και η Cenergy (+1,3% στα 10,90 ευρώ). Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, θετικά έκλεισαν ακόμη οι τίτλοι της ΑΚΤΩΡ (+0,78%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,09%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot κατέγραψε άνοδο 5,63% στα 1,20 ευρώ με τζίρο 3,9 εκατ. ευρώ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, ενώ η ΕΧΑΕ υποχώρησε 1,41% στα 6,98 ευρώ.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 3,9% και ο τραπεζικός δείκτης 6,61%. Σε επίπεδο μήνα, ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τον Αύγουστο με άνοδο 1,36%, παρά τη διόρθωση των τελευταίων συνεδριάσεων, επεκτείνοντας το ανοδικό σερί σε δέκα συνεχόμενους μήνες. Από την αρχή του έτους ο Γενικός Δείκτης εμφανίζει άνοδο 37,56%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 67,4%.

