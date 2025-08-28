Στα 211,6 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι τραπεζικές καταθέσεις – Μηναία υποχώρηση κατά 2,2 δισ. ευρώ

Oι καταθέσεις σε ευρώ ανήλθαν τον Ιούλιο στα 196,1 δισ. ευρώ, από 197,2 δισ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.

Τον Ιούλιο του 2025 οι συνολικές καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα υποχώρησαν ελαφρώς, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, το σύνολο των καταθέσεων διαμορφώθηκε στα 211,6 δισ. ευρώ, έναντι 213,8 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, καταγράφοντας μείωση ύψους περίπου 2,2 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως τη συρρίκνωση των καταθέσεων τόσο των επιχειρήσεων όσο και της γενικής κυβέρνησης, ενώ οι ιδιωτικές καταθέσεις συνολικά εμφάνισαν επίσης μικρή πτώση.

Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών συνολικά διαμορφώθηκαν στα 203,5 δισ. ευρώ, από 204,5 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Εντονότερη ήταν η υποχώρηση στον επιχειρηματικό τομέα, όπου οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και ανήλθαν στα 53 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, σε αυξημένες φορολογικές και λειτουργικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στο ξεκίνημα του δεύτερου εξαμήνου, που οδηγούν σε εκροές ρευστότητας.

Παράλληλα, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης υποχώρησαν στα 8,1 δισ. ευρώ, από 9,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Η μείωση αυτή συνδέεται με πληρωμές και υποχρεώσεις του Δημοσίου προς προμηθευτές και φορείς, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το ύψος των διαθέσιμων κεφαλαίων στους λογαριασμούς της κυβέρνησης στο τραπεζικό σύστημα. Τέλος, οι καταθέσεις σε ευρώ ανήλθαν τον Ιούλιο στα 196,1 δισ. ευρώ, από 197,2 δισ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα.