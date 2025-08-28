Ψηφιακός φάκελος ακινήτου: Ταχύτερα και απλουστέρα η αποδοχή κληρονομίας

Τέλος στις χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες του παρελθόντος.

Οι φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία αποδοχής κληρονομιάς ακινήτων μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr, βάζοντας τέλος στις χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες του παρελθόντος.

Οι κληρονομιές ακινήτων εντάσσονται στον Ψηφιακό Φάκελο Μεταβίβασης Ακινήτου, γεγονός που επιταχύνει σημαντικά τις διαδικασίες και επιτρέπει, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, η υποβολή και καταχώριση του συμβολαίου στο Κτηματολόγιο να ολοκληρώνεται ακόμη και μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος που δημιουργείται περιλαμβάνει αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύνταξή της, συγκεντρωμένα και διαθέσιμα ψηφιακά.

Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία έχει η υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, η οποία προηγείται της σύνταξης του συμβολαίου. Από την αρχή του έτους έως τον Ιούλιο, μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, υποβλήθηκαν περισσότερες από 70.000 δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, με τον βεβαιωθέντα φόρο να ξεπερνά τα 87 εκατ. ευρώ. Η δήλωση υποβάλλεται εντός εννέα μηνών όταν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στην Ελλάδα ή εντός ενός έτους σε περίπτωση που ο θάνατος συνέβη στο εξωτερικό ή όταν οι κληρονόμοι διέμεναν εκτός χώρας.

Η προθεσμία έναρξης της υποχρέωσης ποικίλλει ανάλογα με τις περιστάσεις: από τον θάνατο του κληρονομουμένου, τη δημοσίευση διαθήκης, την απόφαση δικαστηρίου για αφάνεια ή ακόμη και από τον θάνατο του υπόχρεου σε δήλωση. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως επιδικίες, συνένωση επικαρπίας με ψιλή κυριότητα, αναγκαστική απαλλοτρίωση ή είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων, η υποχρέωση μετατίθεται χρονικά.

Η ψηφιακή διαδικασία ολοκληρώνεται σε μια σειρά βημάτων, με τον συμβολαιογράφο να συντάσσει και να αναρτά τη δήλωση στο myAADE, τον κληρονόμο να την αποδέχεται, τον φόρο –όπου προκύπτει– να βεβαιώνεται και να πληρώνεται ηλεκτρονικά, και το συμβόλαιο να καταχωρίζεται στο myPROPERTY.