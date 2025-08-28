Τι ώρα πληρώνονται σήμερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ημέρα πληρωμής η σημερινή για τα επιδόμαυα του ΟΠΕΚΑ.

Σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως το επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα ενοικίου, καθώς και μια σειρά από άλλα επιδόματα.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται νωρίτερα, καθώς η κανονική ημερομηνία συμπίπτει με το Σαββατοκύριακο.

Έτσι, τα ποσά μεταφέρονται από την προηγούμενη εργάσιμη, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν στους λογαριασμούς από τις 4 με 5 το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις από τα ΑΤΜ ήδη από σήμερα το απόγευμα.