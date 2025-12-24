Η έκρηξη στο τζαμί σημειώθηκε την ώρα της βραδινής προσευχής.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στην Τετάρτη σε τζαμί στην Νιγηρία.

Νιγηριανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως όλα δείχνουν ότι πρόκειται για βομβιστική επίθεση με στόχο να προκληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, αφού η έκρηξη σημειώθηκε στο τζαμί την ώρα της βραδινής προσευχής. Η έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Μαϊντουγκούρι στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη.

Η βορειοανατολική Νιγηρία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και 16 χρόνια με τζιχαντιστική εξέγερση, με την Μπόκο Χαράμ και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική να σκορπούν τον θάνατο, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εκκενώσουν τα σπίτια τους και προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή.

