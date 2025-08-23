Αναδρομικά συνταξιούχων ΕΦΚΑ: Μεγάλη πληρωμή σε λίγες ώρες

Τις επόμενες ώρες η μεγάλη πληρωμή από τον ΕΦΚΑ.

Πληρώνονται τα ανανδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν: