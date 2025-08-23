Games
Οικονομία

Αναδρομικά συνταξιούχων ΕΦΚΑ: Μεγάλη πληρωμή σε λίγες ώρες

Αναδρομικά συνταξιούχων ΕΦΚΑ: Μεγάλη πληρωμή σε λίγες ώρες Φωτογραφία: Unsplash
Τις επόμενες ώρες η μεγάλη πληρωμή από τον ΕΦΚΑ.

Πληρώνονται τα ανανδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.
Επιπλέον κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:

  • 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.
  • 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.
    Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.
