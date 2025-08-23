Games
Οικονομία

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν, πότε η πληρωμή

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν, πότε η πληρωμή
Αρκετά πιθανό είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει στη ΔΕΘ αλλαγές στο επίδομα 250 ευρώ.

Από τον Νοέμβριο του 2025, πάνω από 1,4 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ, που θεσμοθετήθηκε για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Το μέτρο, που κοστολογείται στα 360 εκατ. ευρώ ετησίως θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Πάντως, αρκετά πιθανό είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει στη ΔΕΘ αλλαγές στο επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο σκέφτεται τόσο την αύξηση του ποσού όσο και την αλλαγή στα κριτήρια προκειμένου να ενταχθούν και περισσότεροι δικαιούχοι.

Με τα δεδομένο όμως που ισχύουν αυτή τη στιγμή, εκτός θα μείνουν αρκετοί συνταξιούχοι.

Σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), δεν θα λάβουν το επίδομα οι εξής:

  • Όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών ( πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024).
  • Όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.
  • Όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.
  • Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.
  • Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.
  • Οι μακροχρόνια άνεργοι
  • Οι μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ
  • Οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων.
  • Οι χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, που είναι κάτω των 65 ετών.
