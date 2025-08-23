Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

ΑΣΕΠ: Σε ποιους κλείνει η πόρτα διορισμού τους στο Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Σε ποιους κλείνει η πόρτα διορισμού τους στο Δημόσιο Φωτογραφία: Unsplash
Ποιες είναι οι καταδικαστικές αποφάσεις που αποτελούν κώλυμα για την πρόσληψη των υποψηφίων στο δημόσιο τομέα και τα ΝΠΔΔ. Τι προβλέπει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Απαγορευτικές για την πρόσβαση στο δημόσιο τομέα των υποψηφίων του ΑΣΕΠ, είναι οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους στο παρελθόν για αδικήματα τα οποία, σύμφωνα με το νόμο, θέτουν εν αμφιβόλω την εντιμότητά τους, μη διασφαλίζοντας το ηθικό κύρος της δημόσιας διοίκησης.

Τα αδικήματα αυτά αναφέρονται ρητά στην υπ’ αρ. γνωμοδότηση του ΣΤ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εκδόθηκε στις 26 Ιουνίου του 2025, αποσαφηνίζοντας όλα τα αδικήματα τα οποία συνιστούν απόλυτο κώλυμα για το διορισμό στο δημόσιο. Τονίζεται μάλιστα πως «δεν είναι επιτρεπτή η ανάλογη εφαρμογή ορισμένου κωλύματος και σε άλλα ποινικά αδικήματα, τα οποία δεν μνημονεύονται ρητά στην ανωτέρω διάταξη, έστω και αν αυτά είναι εννοιολογικά συγγενή προς τα απαριθμούμενα στον νόμο.».

Ποιοι υποψήφιοι του ΑΣΕΠ δεν μπορούν να διοριστούν στο δημόσιο τομέα

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α' 26 - Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ), δεν διορίζονται υπάλληλοι:

  • α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
  • β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α', έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
  • γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
  • δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται πως η «η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής», δηλ. με τη χορήγηση χάρης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Αποκλεισμός των προσώπων που δεν έχουν την απαραίτητη ηθική ακεραιότητα»

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επισημαίνει πάντως πως «δεδομένου ότι οι σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, εισάγουν περιορισμό στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών να διορίζονται σε δημόσιες υπηρεσίες, έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου, πρέπει να ερμηνεύονται στενά».

Τα συγκεκριμένα κωλύματα διορισμού για τη θέση υπαλλήλου του δημόσιου τομέα, όπως επισημαίνεται «συνάπτονται με τον επιδιωκόμενο σκοπό της στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών με προσωπικό που είναι κατάλληλο προς τούτο και ανταποκρίνεται σε μία λογική διασφάλισης του ηθικού κύρους της δημόσιας διοίκησης, με τον αποκλεισμό από αυτή προσώπων που δεν παρέχουν εχέγγυα εντιμότητας και δεν διαθέτουν την απαραίτητη ηθική ακεραιότητα, ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς η σύννομη εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και η δημόσια πίστη στην Υπηρεσία».

Τι ισχύει για την υπεξαγωγή εγγράφων

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στη γνωμοδότηση στο αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων από υπάλληλο το οποίο από κακούργημα έχει μετατραπεί πια σε πλημμέλημα και δεν είναι απαγορευτικό για την πρόσβαση στο δημόσιο τομέα. «Αν και πρόκειται για έγκλημα εννοιολογικά συγγενές με την υπεξαίρεση, η οποία προβλέπεται ρητά ως κώλυμα διορισμού στο άρθρο 8 του Υ.Κ», το αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων δεν συμπεριλαμβάνεται σε εκείνα που με βάση τον Υπαλληλικό Κώδικα αποτελούν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Απεργία στο Δημόσιο: «Ρολά» για 24 ώρες και συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα

Απεργία στο Δημόσιο: «Ρολά» για 24 ώρες και συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα

Ελλάδα
Προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 - 25 ερωτήσεις που πρέπει να τις ξέρεις

Προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 - 25 ερωτήσεις που πρέπει να τις ξέρεις

Οικονομία
2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Πάρε το προβάδισμα στη λεκτική ενότητα

2Γ/2025 ΑΣΕΠ - Πάρε το προβάδισμα στη λεκτική ενότητα

Οικονομία
Μαρινάκης για επίδομα και υπαλλήλους της Βουλής: Είναι νομοθεσία του 2015, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα

Μαρινάκης για επίδομα και υπαλλήλους της Βουλής: Είναι νομοθεσία του 2015, η οποία εφαρμόζεται μέχρι σήμερα

Πολιτική

NETWORK

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

healthstat.gr
Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr