Φορολογικές κλίμακες: Προς μετακίνηση κατά 5.000 ευρώ - Πώς θα διαμορφωθούν

«Κλείδωσε» η αναμόρφωση των φορολογικών κλιμάκων, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να στείλει το μήνυμα ότι τα οφέλη της θετικής πορείας της οικονομίας επιστρέφουν στους πολίτες.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον πυρήνα της στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη ενόψει της 89ης ΔΕΘ, καθώς ο πρωθυπουργός καλείται να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που δημιούργησαν οι χειρισμοί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα χαμηλά ποσοστά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Το πρωτογενές πλεόνασμα, που άγγιξε σχεδόν τα 8 δισ. ευρώ στο πρώτο επτάμηνο του 2025, δημιουργεί τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο ώστε το «καλάθι» των παροχών να εμφανιστεί γενναιόδωρο. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να επανέλθει με δεύτερο πακέτο μέτρων την άνοιξη του 2026, ανάλογα με τις εξελίξεις.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο θα βρεθούν τέσσερις άξονες: συντάξεις, φορολογία, δημογραφικό και στεγαστικό. Με αυτά τα εργαλεία, το Μέγαρο Μαξίμου στοχεύει στην επαναπροσέγγιση κρίσιμων κοινωνικών ομάδων όπως μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οικογένειες με παιδιά.

Στο τραπέζι βρίσκονται διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών, παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων, καθώς και νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το βασικό σενάριο προβλέπει μετακίνηση των φορολογικών κλιμάκων κατά 5.000 ευρώ. Έτσι, η χαμηλότερη, που σήμερα ξεκινά από τα 10.000 ευρώ, θα ανέβει στις 15.000 με συντελεστή 9%, ενώ η υψηλότερη, που αφορά εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ με φόρο 44%, θα ξεκινά από τις 45.000 ευρώ.

Ένα μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ θα δει ελάφρυνση περίπου 450 ευρώ τον χρόνο, καθώς η χαμηλότερη κλίμακα θα ανεβαίνει από τις 10.000 στις 15.000 ευρώ και θα φορολογείται με συντελεστή 9%.

Για έναν ελεύθερο επαγγελματία με εισόδημα 30.000 ευρώ, το όφελος εκτιμάται κοντά στα 1.200 ευρώ, αφού το ποσό που σήμερα φορολογείται με υψηλότερους συντελεστές θα υπαχθεί στη χαμηλότερη κλίμακα.

Μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους και συνολικό εισόδημα 35.000 ευρώ αναμένεται να έχει ελάφρυνση έως 1.800 ευρώ τον χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σε πάνω από έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό.

Αντίστοιχα, για μισθωτό με εισόδημα 50.000 ευρώ, το κέρδος από τη μετακίνηση του ανώτερου ορίου από τις 40.000 στις 45.000 ευρώ φτάνει τα 2.200 ευρώ ετησίως, καθώς μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του θα φορολογείται με χαμηλότερο συντελεστή.