Νέο σύστημα κρίσεων στην ΑΑΔΕ - Τι θα μετράει για τις θέσεις προϊσταμένων

Η επιλογή των στελεχών θα γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα δημοσιεύεται στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Αλλάζει και εκσυγχρονίζεται ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ρύθμιση αυτή αφορά θέσεις υψηλής ευθύνης, δηλαδή γενικούς διευθυντές, διευθυντές, υποδιευθυντές αλλά και τμηματάρχες ή προϊσταμένους αυτοτελών τμημάτων.

Στόχος είναι να εφαρμοστεί μια πιο αντικειμενική και διαφανής διαδικασία. Η επιλογή των στελεχών θα γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα δημοσιεύεται στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και το βιογραφικό τους μέσω ειδικής πλατφόρμας. Η αίτηση συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση, όπου ο υποψήφιος βεβαιώνει ότι έχει υποβάλει τις φορολογικές του δηλώσεις, ότι είναι ενήμερος ως προς τις οφειλές του και ότι δεν διαθέτει αδιαφανή περιουσιακά στοιχεία σε χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων βασίζεται σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος είναι τα τυπικά και εκπαιδευτικά προσόντα, όπως πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, γλωσσομάθεια και πιστοποιήσεις. Ο δεύτερος είναι η εργασιακή εμπειρία, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης. Ο τρίτος είναι η αξιολόγηση που έχουν λάβει οι υποψήφιοι τα προηγούμενα χρόνια από την υπηρεσία τους. Τέλος, ο τέταρτος άξονας είναι η δομημένη συνέντευξη, κατά την οποία εξετάζονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να συντονίζει ομάδες και να παίρνει αποφάσεις σε συνθήκες πίεσης.

Κάθε κριτήριο έχει συγκεκριμένη βαρύτητα. Για παράδειγμα, στην επιλογή τμηματαρχών μεγαλύτερη σημασία έχουν τα τυπικά προσόντα, ενώ στην επιλογή γενικών διευθυντών μεγαλύτερο βάρος δίνεται στη συνέντευξη. Έτσι, συνδυάζονται οι σπουδές και η εμπειρία με τις πραγματικές ικανότητες διοίκησης.

Η διαδικασία προβλέπει ακόμη ότι, αν λήξει η θητεία ενός προϊσταμένου, εκείνος παραμένει στη θέση του μέχρι να επιλεγεί ο αντικαταστάτης του, ώστε να μην υπάρξει κενό στη λειτουργία της υπηρεσίας. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε όσους ήδη υπηρετούν σε θέση ευθύνης να θέσουν υποψηφιότητα για ανώτερη θέση πριν λήξει η θητεία τους.