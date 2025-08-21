Κυρώσεις των ΗΠΑ σε Έλληνα εφοπλιστή για εμπλοκή στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου

Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε κυρώσεις στον εφοπλιστή και σε ναυτιλιακές που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων κυρώσεων στον Έλληνα εφοπλιστή Αντώνη Μαργαρίτη, κατηγορώντας τον ότι διευκολύνει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου μέσω ενός δικτύου εταιρειών και πλοίων που λειτουργούν ως «στόλος-σκιά» του Ιράν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), ο Μαργαρίτης αξιοποίησε τη μεγάλη εμπειρία του στη ναυτιλιακή βιομηχανία για να μεταφέρει παράνομα ιρανικό πετρέλαιο, βοηθώντας την Τεχεράνη να παρακάμψει τους περιορισμούς που της έχουν επιβληθεί εδώ και χρόνια.

Οι αμερικανικές αρχές τονίζουν ότι τα έσοδα από αυτές τις εξαγωγές κατευθύνονται στην ανάπτυξη προηγμένων οπλικών συστημάτων και στη στήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, απειλεί την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι σημερινές κυρώσεις «υποβαθμίζουν την ικανότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και να απειλεί τα στρατεύματά μας», στέλνοντας μήνυμα πως η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να ανεχθεί όσους συνεργάζονται με την Τεχεράνη.

Οι κυρώσεις αγγίζουν τόσο τον ίδιο τον Αντώνη Μαργαρίτη όσο και μια σειρά ναυτιλιακών εταιρειών που, σύμφωνα με το OFAC, ελέγχει άμεσα ή έμμεσα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Marant Shipping and Trading S.A., με έδρα την Ελλάδα και τα Νησιά Μάρσαλ, καθώς και οι Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A. και United Chartering S.A. Παράλληλα, στο στόχαστρο μπήκε και η Cristobal Marine Corp., εταιρεία που συνδέεται με τη Rose Shipping Limited, η οποία είχε ήδη κυρωθεί τον Δεκέμβριο του 2024.

Με την απόφαση αυτή, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Μαργαρίτη και των εταιρειών του που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή υπό αμερικανικό έλεγχο δεσμεύονται, ενώ απαγορεύεται σε πολίτες και επιχειρήσεις των ΗΠΑ να συναλλάσσονται μαζί τους χωρίς ειδική άδεια. Οι αμερικανικές αρχές προειδοποιούν ότι η παραβίαση των κυρώσεων μπορεί να επιφέρει βαριές ποινές, τόσο αστικές όσο και ποινικές, σε όποιον επιχειρήσει να συνεργαστεί με τον Έλληνα εφοπλιστή ή τις εταιρείες του.

Η υπόθεση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική πίεσης που ακολουθούν οι ΗΠΑ για να περιορίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, οι οποίες θεωρούνται βασική πηγή χρηματοδότησης του ιρανικού καθεστώτος. Για την Ουάσινγκτον, η στοχοποίηση του Μαργαρίτη και του δικτύου του αποτελεί ακόμη ένα βήμα στο πλαίσιο της εκστρατείας μέγιστης οικονομικής πίεσης που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια κατά της Τεχεράνης.