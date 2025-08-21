Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Κυρώσεις των ΗΠΑ σε Έλληνα εφοπλιστή για εμπλοκή στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου

Κυρώσεις των ΗΠΑ σε Έλληνα εφοπλιστή για εμπλοκή στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ AP Photo/Eric Gay
Το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε κυρώσεις στον εφοπλιστή και σε ναυτιλιακές που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων κυρώσεων στον Έλληνα εφοπλιστή Αντώνη Μαργαρίτη, κατηγορώντας τον ότι διευκολύνει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου μέσω ενός δικτύου εταιρειών και πλοίων που λειτουργούν ως «στόλος-σκιά» του Ιράν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), ο Μαργαρίτης αξιοποίησε τη μεγάλη εμπειρία του στη ναυτιλιακή βιομηχανία για να μεταφέρει παράνομα ιρανικό πετρέλαιο, βοηθώντας την Τεχεράνη να παρακάμψει τους περιορισμούς που της έχουν επιβληθεί εδώ και χρόνια.

Οι αμερικανικές αρχές τονίζουν ότι τα έσοδα από αυτές τις εξαγωγές κατευθύνονται στην ανάπτυξη προηγμένων οπλικών συστημάτων και στη στήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, απειλεί την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι σημερινές κυρώσεις «υποβαθμίζουν την ικανότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και να απειλεί τα στρατεύματά μας», στέλνοντας μήνυμα πως η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να ανεχθεί όσους συνεργάζονται με την Τεχεράνη.

Οι κυρώσεις αγγίζουν τόσο τον ίδιο τον Αντώνη Μαργαρίτη όσο και μια σειρά ναυτιλιακών εταιρειών που, σύμφωνα με το OFAC, ελέγχει άμεσα ή έμμεσα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Marant Shipping and Trading S.A., με έδρα την Ελλάδα και τα Νησιά Μάρσαλ, καθώς και οι Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A. και United Chartering S.A. Παράλληλα, στο στόχαστρο μπήκε και η Cristobal Marine Corp., εταιρεία που συνδέεται με τη Rose Shipping Limited, η οποία είχε ήδη κυρωθεί τον Δεκέμβριο του 2024.

Με την απόφαση αυτή, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Μαργαρίτη και των εταιρειών του που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή υπό αμερικανικό έλεγχο δεσμεύονται, ενώ απαγορεύεται σε πολίτες και επιχειρήσεις των ΗΠΑ να συναλλάσσονται μαζί τους χωρίς ειδική άδεια. Οι αμερικανικές αρχές προειδοποιούν ότι η παραβίαση των κυρώσεων μπορεί να επιφέρει βαριές ποινές, τόσο αστικές όσο και ποινικές, σε όποιον επιχειρήσει να συνεργαστεί με τον Έλληνα εφοπλιστή ή τις εταιρείες του.
Η υπόθεση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική πίεσης που ακολουθούν οι ΗΠΑ για να περιορίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, οι οποίες θεωρούνται βασική πηγή χρηματοδότησης του ιρανικού καθεστώτος. Για την Ουάσινγκτον, η στοχοποίηση του Μαργαρίτη και του δικτύου του αποτελεί ακόμη ένα βήμα στο πλαίσιο της εκστρατείας μέγιστης οικονομικής πίεσης που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια κατά της Τεχεράνης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Προκόπης Παυλόπουλος στο Dnews: Βέτο σε τυχόν κυρώσεις κατά της Ρωσίας αν δεν επιβληθούν ανάλογες κυρώσεις και κατά της Τουρκίας

Προκόπης Παυλόπουλος στο Dnews: Βέτο σε τυχόν κυρώσεις κατά της Ρωσίας αν δεν επιβληθούν ανάλογες κυρώσεις και κατά της Τουρκίας

Πολιτική
Κάγια Κάλας: Σε ένα μήνα το νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία

Κάγια Κάλας: Σε ένα μήνα το νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία

Διεθνή
Συνασπισμός των προθύμων: Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και κυρώσεις για τη Ρωσία στο επίκεντρο

Συνασπισμός των προθύμων: Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και κυρώσεις για τη Ρωσία στο επίκεντρο

Διεθνή
Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία έτοιμες να επαναφέρουν σε ισχύ τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος του Ιράν

Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία έτοιμες να επαναφέρουν σε ισχύ τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος του Ιράν

Διεθνή

NETWORK

Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

ienergeia.gr
Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

ienergeia.gr
Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

Μελέτη: Δημοφιλή παυσίπονα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού στο έμβρυο

healthstat.gr
Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

Τα 3 συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να μειώσουν τις ρυτίδες του προσώπου

healthstat.gr
Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

ienergeia.gr
Ξεναγός πέθανε εν ώρα εργασίας στο Κολοσσαίο, λόγω καύσωνα

Ξεναγός πέθανε εν ώρα εργασίας στο Κολοσσαίο, λόγω καύσωνα

healthstat.gr
Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Tom Greenwood: Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

ienergeia.gr