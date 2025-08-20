Games
Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ
Σταθερό παραμένει το πρόστιμο των 100 ευρώ για δηλώσεις που αφορούν φορολογία κεφαλαίου, όπως δηλώσεις φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων ή όχι.

Εγκύκλιο με την οποία ξεκαθαρίζει πώς θα εφαρμόζονται τα πρόστιμα για διαδικαστικές παραβάσεις που προβλέπει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Οι διευκρινίσεις αφορούν κυρίως περιπτώσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, αλλά και περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι δεν ανταποκρίνονται σε αιτήματα της φορολογικής διοίκησης για παροχή στοιχείων.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι για παραλείψεις που δεν συνοδεύονται από φόρο προς καταβολή, όπως για παράδειγμα μια μηδενική δήλωση εισοδήματος ή μια δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, το πρόστιμο θα είναι 100 ευρώ. Αντίστοιχα, για υπόχρεους που τηρούν βιβλία, το ύψος του προστίμου ανεβαίνει στα 250 ευρώ όταν πρόκειται για απλογραφικά βιβλία και στα 500 ευρώ όταν τηρούνται διπλογραφικά. Έτσι, για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας με απλογραφικά βιβλία που υποβάλει εκπρόθεσμα τη δήλωση ΦΠΑ θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ μια εταιρεία με διπλογραφικό σύστημα που κάνει το ίδιο θα επιβαρυνθεί με 500 ευρώ.

Σταθερό παραμένει το πρόστιμο των 100 ευρώ για δηλώσεις που αφορούν φορολογία κεφαλαίου, όπως δηλώσεις φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων ή όχι. Επίσης, για το έντυπο Ε9 ισχύει η ίδια πρόβλεψη, με την ιδιαιτερότητα ότι όταν γίνονται εκπρόθεσμες δηλώσεις για περισσότερα από ένα έτη και οι μεταβολές είναι ίδιες, επιβάλλεται μόνο ένα πρόστιμο. Αν όμως υπάρχουν διαφορετικές μεταβολές σε κάθε έτος, το πρόστιμο επιβάλλεται ξεχωριστά.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις περιπτώσεις εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων. Αν από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει φόρος προς καταβολή έως 100 ευρώ, τότε δεν επιβάλλεται καμία κύρωση. Για παράδειγμα, αν κάποιος υποβάλει καθυστερημένα μια τροποποιητική δήλωση εισοδήματος και από αυτήν προκύπτει ότι οφείλει 90 ευρώ επιπλέον φόρο, δεν θα πληρώσει πρόστιμο. Αν όμως το ποσό είναι 150 ευρώ, τότε επιβάλλεται κανονικά πρόστιμο.

Τέλος, η εγκύκλιος προβλέπει και περιπτώσεις όπου δεν επιβάλλεται καθόλου πρόστιμο. Αυτό ισχύει όταν η καθυστερημένη δήλωση αφορά μόνο διορθώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα που δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου, όπως για παράδειγμα η διόρθωση του αριθμού παροχής ΔΕΗ ή η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ ενός εξαρτώμενου μέλους.

