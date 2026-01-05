Εκατοντάδες πτήσεις και δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν λόγο της χιονόπτωσης.

Προβλήματα στις αερομεταφορές, τα δρομολόγια των τρένων και την οδική κυκλοφορία προκάλεσε η σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε την Ολλανδία, τη Γαλλίακαι τη Βρετανία.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και τα τρένα γύρω από το Άμστερνταμ ακινητοποιήθηκαν. Στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της Ευρώπης, ακυρώθηκαν περίπου 700 πτήσεις τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τις 2 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) οι εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονταν σε άλλα αεροδρόμια.

Ακινητοποιημένα έμειναν και τα τρένα γύρω από το Άμστερνταμ και η ολλανδική εταιρεία σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν λιγότερα δρομολόγια. Η εταιρεία Eurostar ανέφερε ότι τα τρένα με τελικό προορισμό την Ολλανδία θα φτάνουν μόνο μέχρι τις Βρυξέλλες. Οι αναχωρήσεις των τρένων της Eurostar από την Ολλανδία ακυρώθηκαν. Παράλληλα, πολλά σχολεία στην Ουτρέχτη θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη.

{https://twitter.com/Daaanvdb/status/2008262905041744003}

{https://twitter.com/NoContextDutch1/status/2008238937593221548}

Ο πάγος και το χιόνι προκάλεσαν επίσης πολλά ατυχήματα στους δρόμους, και οι αρχές συμβούλευσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, όσο αυτό είναι δυνατόν. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας προβλέπει χιονόνερο για την Τρίτη και νέες, πυκνές χιονοπτώσεις, την Τετάρτη.

{https://twitter.com/StefanWinterToo/status/2008258266250551632}

{https://twitter.com/NoContextDutch1/status/2008240911591801106}

{https://twitter.com/WillemBod/status/2008253497951875568}

Προβλήματα και στη Γαλλία

Στη Γαλλία, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ζήτησε από τους αερομεταφορείς να μειώσουν κατά 15% τις πτήσεις τους στα αεροδρόμια Σαρλ ντε Γκολ και Ορλί του Παρισιού. Ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό προέτρεψε τους ταξιδιώτες να επαληθεύσουν εάν η πτήση τους θα πραγματοποιηθεί, προτού αναχωρήσουν από το σπίτι τους, αλλά και να χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς για να φτάσουν στο αεροδρόμιο.

{https://twitter.com/BarbaraBrendt/status/2008272156736802994}

{https://twitter.com/Stilt_official/status/2008249145946177962}

Το υπουργείο επέβαλε περιορισμό ταχύτητας στα οχήματα που κινούνται στους δρόμους γύρω από την Ιλ ντε Φρανς και η κρατική εταιρεία RATP, που είναι αρμόδια για τις δημόσιες μεταφορές στο Παρίσι, ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκαν δεκάδες δρομολόγια λεωφορείων. Το μετρό και ο προαστιακός λειτουργούν κανονικά.

{https://twitter.com/seeddoubt/status/2008246556726882323}

{https://twitter.com/jackaljag/status/2008248143784407110}

Το μποτιλιάρισμα έφτασε τα 1.000 χιλιόμετρα αθροιστικά στους δρόμους της Ιλ ντε Φρανς, σύμφωνα με την αστυνομία ενώ συνήθως, στις ώρες αιχμής, οι ουρές των αυτοκινήτων εκτείνονται σε μήκος 300 χιλιομέτρων.

{https://twitter.com/AlertesInfos/status/2008208646241656956}

Στη δυτική Γαλλία το χιόνι έφτασε τα 15 εκατοστά και νταλίκες δίπλωσαν στον δρόμο, εμποδίζοντας την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Α28 που συνδέει τη Ρουέν με την Αμπβίλ.

Χιονόπτωση στη Βρετανία

Σε ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων τρένων οδήγησε η πυκνή χιονόπτωση και στη Βρετανία, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν. Καμία πτήση δεν πραγματοποιήθηκε από το αεροδρόμιο του Αμπερντίν στη Σκωτία ενώ στο Λίβερπουλ η πίστα του αεροδρομίου παρέμεινε κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω του χιονιού και του παγετού. Άνοιξε και πάλι αργά το απόγευμα.

{https://twitter.com/Nigelj08223326/status/2008216884257452350}

Πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν επίσης από και προς τα αεροδρόμια του Μπέλφαστ και του Μάντσεστερ. Η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office προβλέπει χιόνια και παγετό για την Τρίτη στη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία, ένα τμήμα της Ουαλίας και τη νοτιοδυτική Αγγλία.

{https://twitter.com/westernwirenews/status/2008257668947771845}

Τα θερμόμετρα έδειχναν σήμερα -10,9°C στο Σαπ, στη βορειοανατολική Αγγλία και το χιόνι έφτασε στα 52 εκατοστά στο Τόμιντουλ, στη βόρεια Σκωτία. Προβλήματα υπήρξαν στα δρομολόγια των τρένων κυρίως στην Ουαλία και τη βόρεια Σκωτία.

{https://twitter.com/abitrich/status/2008200459492970693}

Με πληροφoρίες του AFP