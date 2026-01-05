«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας, και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει» δήλωσε νωρίτερα ο Τραμπ.

Η Γροιλανδία ελπίζει να βελτιώσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Βενεζουέλα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Γενς- Φρέντρικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρεντερικ Νίλσεν, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ περί προσάρτησης της Γροιλανδίας.

«Δεν βρισκόμαστε σε σημείο που να σκεφτόμαστε ότι η κατάληψη της χώρας μας μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη» είπε μεταξύ άλλων και επέμεινε ότι «προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια άμεση επαφή με την Ουάσινγκτον».

Ο Τραμπ, εν μέσω υπεραισιοδοξίας μετά τη σύλληψη Μαδούρο, απείλησε την Κολομβία, την Κούβα και το Μεξικό ότι θα έχουν την τύχη ουσιαστικά της Βενεζουέλας και επανέλαβε τους ισχυρισμούς του λέγοντας πως «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Αυτή τη στιγμή είναι στρατηγικής σημασίας. Η Γροιλανδία είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One τόνισε πως «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από άποψη εθνικής ασφάλειας, και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει».

«Ο Τραμπ σοβαρολογεί για τη Γροιλανδία»

Νωρίτερα τη Δευτέρα η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ σοβαρολογεί όταν λέει ότι θα καταλάβει τη Γροιλανδία κάτι που Δανία και Γροιλανδία σαφώς απορρίπτουν.

«Δυστυχώς, νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν τον Αμερικανό πρόεδρο όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», δήλωσε η Φρέντρικσεν στο DR. «Έχω καταστήσει πολύ σαφές ποια είναι η θέση του Βασιλείου της Δανίας και η Γροιλανδία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θέλει να είναι μέρος των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, όλα θα σταματήσουν», δήλωσε η Φρέντρικσεν.

«Αρκετά πια»

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντρικ Νίλσεν, δήλωσε μέσω Facebook ότι οι απειλές, οι πιέσεις και οι συζητήσεις για προσάρτηση δεν έχουν θέση μεταξύ φίλων. «Αρκετά πια. Τέλος οι φαντασιώσεις για προσάρτηση».

«Είμαστε στενοί και πιστοί φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και γενιές. Σταθήκαμε δίπλα-δίπλα σε δύσκολες στιγμές. Έχουμε αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια του Βόρειου Ατλαντικού και, κυρίως, της Βόρειας Αμερικής. Αυτό κάνουν οι αληθινοί φίλοι. Ακριβώς γι' αυτό η άμεση και επαναλαμβανόμενη ρητορική από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εντελώς και εντελώς απαράδεκτη. Όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μιλάει για «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία» και μας συνδέει με τη Βενεζουέλα και τη στρατιωτική επέμβαση, δεν είναι απλώς λάθος. Είναι ασέβεια.

»Η χώρα μας δεν αποτελεί αντικείμενο ρητορικής μεγάλων δυνάμεων. Είμαστε ένας λαός. Μια χώρα. Μια δημοκρατία. Αυτό πρέπει να γίνεται σεβαστό. Ειδικά από στενούς και πιστούς φίλους. Είμαστε μέρος του ΝΑΤΟ και έχουμε πλήρη επίγνωση της στρατηγικής θέσης της χώρας μας. Και γνωρίζουμε ότι η ασφάλειά μας εξαρτάται από καλούς φίλους και ισχυρές συμμαχίες. Από αυτή την άποψη, μια σχέση σεβασμού και πιστότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ σημαντική. Έτσι είναι εδώ και δεκαετίες. Αλλά οι συμμαχίες χτίζονται στην εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη απαιτεί σεβασμό.

»Οι απειλές, οι πιέσεις και οι συζητήσεις για προσάρτηση δεν έχουν θέση μεταξύ φίλων. Δεν μιλάς έτσι σε έναν λαό που έχει δείξει υπευθυνότητα, σταθερότητα και αφοσίωση ξανά και ξανά. Αρκετά πια. Τέλος η πίεση. Τέλος τα υπονοούμενα. Τέλος οι φαντασιώσεις για προσάρτηση.

»Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις. Αλλά πρέπει να γίνεται μέσω των σωστών καναλιών και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και τα σωστά κανάλια δεν είναι τυχαίες και ασεβείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Γροιλανδία είναι το σπίτι μας και η επικράτειά μας. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι».

