Στα 330.000 ευρώ η αξία των λιρών που απέσπασαν από τον 98χρονο.

Επιτήδειοι απέσπασαν 370 λίρες, αξίας 330.000 ευρώ, από 98χρονο στη Θεσσαλονίκη, αφού του είπαν ότι δήθεν είχαν απαγάγει τον γιο του.

Ο 98χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, που ισχυρίστηκε ότι ο γιος του ηλικιωμένου είχε πέσει θύμα απαγωγής και πως για να τον αφήσουν ελεύθερο έπρεπε να καταβάλει λύτρα ο πατέρας του.

Πιστεύοντας ότι ο γιος του κινδύνευε, ο 98χρονος παρέδωσε 246 λίρες σε άγνωστη γυναίκα. Ωστόσο, δέχθηκε νέο τηλεφώνημα, στο οποίο του ζήτησαν επιτακτικά κι άλλες λίρες.

Έτσι, ο 98χρονος τους έδωσε άλλες 124 λίρες. Όταν συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, έκανε καταγγελία στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Συνολικά οι δράστες του απέσπασαν 370 λίρες, 299 Αγγλίας και 71 Βελγίου, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα. Η συνολική αξία τους είναι 330.000 ευρώ. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ