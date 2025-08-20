Η αλλαγή τόνου από την Ουάσιγκτον «λυγίζει» τις αμυντικές μετοχές - Σε χαμηλό τετραμήνου η Theon International

Σε σχέση με το placement, η απώλεια φτάνει ήδη στο 24,44%, προκαλώντας δυσφορία στους μετόχους.

Η μετοχή της Theon International Plc συνέχισε την καθοδική της πορεία στο χρηματιστήριο του Euronext, υποχωρώντας χθες στα 23,50 ευρώ και καταγράφοντας ημερήσια πτώση 8,74%. Η τιμή αυτή αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Απρίλιο, επιτείνοντας την ανησυχία της επενδυτικής κοινότητας.

Οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα έντονες για όσους συμμετείχαν στην πρόσφατη διάθεση μετοχών της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου στην τιμή των 31,10 ευρώ. Σε σχέση με το placement, η απώλεια φτάνει ήδη στο 24,44%, προκαλώντας δυσφορία στους μετόχους. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απογοήτευση για τους επενδυτές που τοποθετήθηκαν στα ιστορικά υψηλά των 34,95 ευρώ προ εβδομάδων, καθώς οι απώλειες ξεπερνούν πλέον το 32,8%.

Το παράδοξο για πολλούς είναι ότι η πτώση της μετοχής καταγράφεται σε μια περίοδο όπου η Theon υλοποιεί σειρά στρατηγικών κινήσεων. Πρόσφατα ανακοίνωσε επένδυση 15 εκατ. δολαρίων στην αμερικανική Kopin Corporation με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στην παγκόσμια αμυντική βιομηχανία, ενώ ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της γερμανικής Kappa Optronics, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της στην αγορά ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων.

Παρά τις κινήσεις αυτές, το επενδυτικό κοινό παραμένει επιφυλακτικό και στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στις επικείμενες ανακοινώσεις που θα κάνει ο επικεφαλής της Theon Κρίστιαν Χατζημηνάς στις 2 Σεπτεμβρίου, όταν θα δημοσιοποιηθούν τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025.

Η πίεση στη μετοχή της Theon εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον ευρωπαϊκό αμυντικό κλάδο. Χθες ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense σημείωσε πτώση 2,2%, με τη Renk να καταγράφει απώλειες 6,7%, τη Leonardo 6,6%, τη Hensoldt 6% και τη Saab 5,5%.

Οι αναλυτές αποδίδουν το κύμα ρευστοποιήσεων στη μεταβολή του τόνου της Ουάσιγκτον γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών ακόμη και ενόσω συνεχίζονται οι συγκρούσεις, απομακρυνόμενος από τη θέση υπέρ άμεσης κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα, προανήγγειλε πακέτο εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο, σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες αυτού του πακέτου – που αναμένεται να περιλαμβάνει και σημαντικές παραγγελίες αμερικανικών οπλικών συστημάτων – θα αποτυπωθούν εγγράφως μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.