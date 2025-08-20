Games
Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου
Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για τη διαχείριση των πληροφοριακών δελτίων.

Η ηγεσία της φορολογικής διοίκησης προχώρησε εκ νέου σε αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των πληροφοριακών δελτίων που καταλήγουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρόκειται για έγγραφα που συχνά βασίζονται σε καταγγελίες ή αναφορές και περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία μπορεί να αποκαλύπτουν παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας.

Με τη νέα απόφαση, η ηγεσία της ΑΑΔΕ επιχειρεί να ενισχύσει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία εξετάζονται αυτά τα δελτία, ώστε οι πληροφορίες να μην μένουν στα συρτάρια, αλλά να οδηγούν άμεσα σε ελέγχους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στόχος είναι να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται, μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία και πιο άμεση παρέμβαση σε υποθέσεις που παρουσιάζουν σοβαρό ενδιαφέρον.

Πλέον, τίθενται αυστηρότερες προθεσμίες. Για παράδειγμα, εάν ένα πληροφοριακό δελτίο φτάσει σε μια ΔΟΥ τη Δευτέρα, μέχρι την Παρασκευή το αργότερο θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια, μέσα σε άλλες πέντε εργάσιμες ημέρες θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί, ώστε να κριθεί αν έχει ενδιαφέρον για περαιτέρω έλεγχο. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται καθυστερήσεις που στο παρελθόν μπορούσαν να αφήσουν πολύτιμες πληροφορίες ανεκμετάλλευτες για εβδομάδες ή και μήνες.

Επίσης, η αξιολόγηση θα γίνεται με ένα νέο σύστημα βαθμολόγησης. Ένα δελτίο μπορεί να χαρακτηριστεί «άνευ ενδιαφέροντος» και να αρχειοθετηθεί, ή να βαθμολογηθεί από 1 έως 3, ανάλογα με το πόσο σημαντικό θεωρείται. Η ανώτερη βαθμίδα είναι το «4», που σημαίνει ότι απαιτείται άμεση ή ταχεία επέμβαση. Για παράδειγμα, αν καταγγελθεί επιχείρηση που εκδίδει εικονικά τιμολόγια και συνεχίζει τη δραστηριότητά της, η υπόθεση μπορεί να λάβει βαθμό «4», ώστε να ξεκινήσει αμέσως έλεγχος. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης. Αν ένα δελτίο αφορά υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, αυτά τα κέντρα θα το αξιολογούν και δεν θα το στέλνουν σε άλλη υπηρεσία, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία θα γίνεται χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα, αν ο φορολογούμενος που αφορά το δελτίο δεν έχει ήδη αξιολογηθεί, το σύστημα θα τον κατανέμει τυχαία σε ένα από τα δύο κέντρα, ώστε να αποφευχθούν κενά ή καθυστερήσεις.

Τέλος, συστήνεται και μια νέα τριμελής επιτροπή στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.), η οποία θα εξετάζει πληροφοριακά δελτία που αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις και φορολογούμενους με πολύ υψηλά εισοδήματα. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τα στοιχεία που σχετίζονται με τέτοιους φορολογούμενους μπορούν να αποφέρουν μεγάλα έσοδα στο Δημόσιο αν αξιοποιηθούν σωστά.

