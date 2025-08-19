Games
Απόφαση της ΑΑΔΕ - Φορολογείται ως εισόδημα το ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης

Απόφαση της ΑΑΔΕ - Φορολογείται ως εισόδημα το ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης Φωτογραφία: SOOC/ DIMITRIS PERISTERIS
Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ επικύρωσε την αρχική πράξη καταλογισμού φόρου.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απέρριψε ενδικοφανή προσφυγή που είχε καταθέσει Επίκουρος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τη φορολόγηση του λεγόμενου «ειδικού επιδόματος βιβλιοθήκης».

Ο πανεπιστημιακός είχε λάβει το 2024 το συγκεκριμένο επίδομα, συνολικού ακαθάριστου ποσού 1.800 ευρώ, το οποίο συνυπολογίστηκε στις τακτικές του αποδοχές και φορολογήθηκε κανονικά. Ο ίδιος ζήτησε τη διαγραφή του σχετικού φόρου, ύψους 1.239,60 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το επίδομα δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί εισόδημα.

Στο σκεπτικό του επικαλέστηκε παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είχε κρίνει ότι το επίδομα αυτό δεν εμπίπτει στην έννοια του φορολογητέου εισοδήματος.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, εξετάζοντας την υπόθεση, απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν και επικύρωσε την αρχική πράξη καταλογισμού φόρου. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, σύμφωνα με τον νόμο 5045/2023, το ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης αποτελεί τμήμα των τακτικών αποδοχών των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των πανεπιστημίων, καθώς και άλλων κατηγοριών προσωπικού. Επομένως θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και υπόκειται σε φορολόγηση, χωρίς να προβλέπεται κάποια εξαίρεση από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, τα ποσά που απαλλάσσονται από τη φορολογία είναι συγκεκριμένα και περιοριστικά καθορισμένα από τον νόμο, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτά το επίδομα βιβλιοθήκης. Συνεπώς, το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε παραμένει οριστικό.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν τελειώνει οριστικά με την απόφαση της ΑΑΔΕ. Ο προσφεύγων έχει το νόμιμο δικαίωμα να απευθυνθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, εφόσον θεωρεί ότι αδικήθηκε. Η προθεσμία των 30 ημερών ξεκινά από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί επίσημα η απόφαση και μέσα σε αυτό το διάστημα πρέπει να καταθέσει προσφυγή. Το δικαστήριο θα εξετάσει εκ νέου την υπόθεση, ανεξάρτητα από την κρίση της ΑΑΔΕ, και θα αποφασίσει αν ο φόρος θα παραμείνει ή αν πρέπει να ακυρωθεί.

