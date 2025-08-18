Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε με πτώση τη Δευτέρα, τερματίζοντας ένα ανοδικό σερί εννέα συνεδριάσεων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε με πτώση τη Δευτέρα, τερματίζοντας ένα ανοδικό σερί εννέα συνεδριάσεων
Η διόρθωση, που θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη ύστερα από την έντονη άνοδο των τελευταίων ημερών, αποδόθηκε τόσο σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών όσο και στο βαρύ διεθνές κλίμα.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε πτωτικά τη Δευτέρα, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό ανοδικό σερί εννέα συνεδριάσεων. Η διόρθωση, που θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη ύστερα από την έντονη άνοδο των τελευταίων ημερών, αποδόθηκε τόσο σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών όσο και στο βαρύ διεθνές κλίμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στην Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κρίσιμη συγκυρία που ακολουθεί τη Σύνοδο της Αλάσκας και τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι υψηλού ρίσκου διαπραγματεύσεις με φόντο τις απαιτήσεις της Μόσχας δημιουργούν εύλογη αβεβαιότητα, η οποία αποτυπώθηκε στις διεθνείς αγορές και στη σημερινή εικόνα της Λεωφόρου Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε στις 2.092,32 μονάδες με απώλειες 1,59%. Συνολικά, 37 μετοχές έκλεισαν με άνοδο και 92 με πτώση. Η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 239,69 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40,9 εκατ. σε πακέτα, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 43,62 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,38% στις 2.295,49 μονάδες, ο FTSE 25 κατέγραψε πτώση 1,67% στις 5.269,29 μονάδες και ο FTSEM έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,5% στις 2.953,36 μονάδες.

Οι τράπεζες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος. Η Eurobank υποχώρησε 3,01% στα 3,413 ευρώ με τζίρο 58,3 εκατ. ευρώ, η Alpha 3,19% στα 3,459 ευρώ, η Εθνική 2,84% στα 13 ευρώ και η Πειραιώς 1,52% στα 7,12 ευρώ. Συνολικά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πραγματοποίησαν συναλλαγές 135,5 εκατ. ευρώ, ποσοστό 57% του συνολικού τζίρου.

Ανοδικά κινήθηκαν η Optima με κέρδη 2,1% στα 8,27 ευρώ και η CrediaBank με άνοδο 8,3% στα 1,514 ευρώ, μετά την ανακοίνωση εξαγοράς της HSBC Μάλτας. Στον αντίποδα, η Τιτάν σημείωσε πτώση 4,2% στα 37,6 ευρώ, η Μυτιληναίος 2,46% στα 53,6 ευρώ, η Metlen 1,9% στα 54 ευρώ και η Motor Oil 2,3% στα 26,4 ευρώ. Η Βιοχάλκο έκλεισε χαμηλότερα κατά 2,41% στα 6,48 ευρώ και τα ΕΛΠΕ κατά 1,88% στα 8,36 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Noval ενισχύθηκε κατά 3,02% στα 2,73 ευρώ, η ΕΧΑΕ έκλεισε με άνοδο 0,43% στα 7,03 ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ 0,58% στα 3,48 ευρώ. Αντίθετα, η ΑΒΑΞ υποχώρησε 2,5% στα 2,34 ευρώ, ο ΟΛΠ 1,8% στα 46,25 ευρώ, ο Φουρλής 1,41% στα 4,88 ευρώ και η Quest 2,62% στα 7,43 ευρώ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Μελέτη: Το μυστικό για την απώλεια βάρους είναι να αποφύγετε 1 ομάδα τροφών

Μελέτη: Το μυστικό για την απώλεια βάρους είναι να αποφύγετε 1 ομάδα τροφών

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

Κύμα ρευστοποιήσεων ρίχνει το Bitcoin στα 115.000 δολάρια

Κύμα ρευστοποιήσεων ρίχνει το Bitcoin στα 115.000 δολάρια

Οικονομία
Alter Ego Media: Αναρτήθηκε το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς - Τι αναφέρει

Alter Ego Media: Αναρτήθηκε το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας προσφοράς - Τι αναφέρει

Οικονομία
ΗΠΑ: Με μεγάλη άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο

ΗΠΑ: Με μεγάλη άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο

Οικονομία
Τα «μαζεύουν» κινεζικοί κολοσσοί από τις ΗΠΑ, σε «τεντωμένο σχοινί» οι σχέσεις

Τα «μαζεύουν» κινεζικοί κολοσσοί από τις ΗΠΑ, σε «τεντωμένο σχοινί» οι σχέσεις

Διεθνή

NETWORK

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

Τάκης Βαμβακίδης: Τι είναι η πνευμονική εμβολή που υπέστη ο ηθοποιός

healthstat.gr
Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

ienergeia.gr
Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

ienergeia.gr
Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

Οι 3 τροφές που δεν πρέπει να βάζετε στο ψυγείο – Γίνονται τοξικές

healthstat.gr
Δραπέτευσε κρατούμενος από το νοσοκομείο Καστοριάς

Δραπέτευσε κρατούμενος από το νοσοκομείο Καστοριάς

healthstat.gr
Eli Lilly: Αυξάνει τις τιμές του Mounjaro στη Βρετανία μετά τους δασμούς Τραμπ – Ανατιμήσεις σε όλη την Ευρώπη;

Eli Lilly: Αυξάνει τις τιμές του Mounjaro στη Βρετανία μετά τους δασμούς Τραμπ – Ανατιμήσεις σε όλη την Ευρώπη;

healthstat.gr
Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

ienergeia.gr
Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

Το Ισραήλ στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη

ienergeia.gr