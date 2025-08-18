Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε με πτώση τη Δευτέρα, τερματίζοντας ένα ανοδικό σερί εννέα συνεδριάσεων

Η διόρθωση, που θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη ύστερα από την έντονη άνοδο των τελευταίων ημερών, αποδόθηκε τόσο σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών όσο και στο βαρύ διεθνές κλίμα.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε πτωτικά τη Δευτέρα, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό ανοδικό σερί εννέα συνεδριάσεων. Η διόρθωση, που θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη ύστερα από την έντονη άνοδο των τελευταίων ημερών, αποδόθηκε τόσο σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών όσο και στο βαρύ διεθνές κλίμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στην Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κρίσιμη συγκυρία που ακολουθεί τη Σύνοδο της Αλάσκας και τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι υψηλού ρίσκου διαπραγματεύσεις με φόντο τις απαιτήσεις της Μόσχας δημιουργούν εύλογη αβεβαιότητα, η οποία αποτυπώθηκε στις διεθνείς αγορές και στη σημερινή εικόνα της Λεωφόρου Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε στις 2.092,32 μονάδες με απώλειες 1,59%. Συνολικά, 37 μετοχές έκλεισαν με άνοδο και 92 με πτώση. Η αξία συναλλαγών ανήλθε στα 239,69 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40,9 εκατ. σε πακέτα, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 43,62 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,38% στις 2.295,49 μονάδες, ο FTSE 25 κατέγραψε πτώση 1,67% στις 5.269,29 μονάδες και ο FTSEM έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,5% στις 2.953,36 μονάδες.

Οι τράπεζες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος. Η Eurobank υποχώρησε 3,01% στα 3,413 ευρώ με τζίρο 58,3 εκατ. ευρώ, η Alpha 3,19% στα 3,459 ευρώ, η Εθνική 2,84% στα 13 ευρώ και η Πειραιώς 1,52% στα 7,12 ευρώ. Συνολικά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πραγματοποίησαν συναλλαγές 135,5 εκατ. ευρώ, ποσοστό 57% του συνολικού τζίρου.

Ανοδικά κινήθηκαν η Optima με κέρδη 2,1% στα 8,27 ευρώ και η CrediaBank με άνοδο 8,3% στα 1,514 ευρώ, μετά την ανακοίνωση εξαγοράς της HSBC Μάλτας. Στον αντίποδα, η Τιτάν σημείωσε πτώση 4,2% στα 37,6 ευρώ, η Μυτιληναίος 2,46% στα 53,6 ευρώ, η Metlen 1,9% στα 54 ευρώ και η Motor Oil 2,3% στα 26,4 ευρώ. Η Βιοχάλκο έκλεισε χαμηλότερα κατά 2,41% στα 6,48 ευρώ και τα ΕΛΠΕ κατά 1,88% στα 8,36 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Noval ενισχύθηκε κατά 3,02% στα 2,73 ευρώ, η ΕΧΑΕ έκλεισε με άνοδο 0,43% στα 7,03 ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ 0,58% στα 3,48 ευρώ. Αντίθετα, η ΑΒΑΞ υποχώρησε 2,5% στα 2,34 ευρώ, ο ΟΛΠ 1,8% στα 46,25 ευρώ, ο Φουρλής 1,41% στα 4,88 ευρώ και η Quest 2,62% στα 7,43 ευρώ.