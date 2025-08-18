Games
Οικονομία

Κύμα ρευστοποιήσεων ρίχνει το Bitcoin στα 115.000 δολάρια

Κύμα ρευστοποιήσεων ρίχνει το Bitcoin στα 115.000 δολάρια Φωτογραφία: Unsplash/Bitcoin
Μέσα σε 24 ώρες περισσότεροι από 131.000 επενδυτές πούλησαν αναγκαστικά κρυπτονομίσματα αξίας 552,58 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η τιμή του Bitcoin κατρακύλησε τη Δευτέρα κάτω από τις 115.000 δολάρια, μετά το νέο ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι ανησυχίες για το μακροοικονομικό περιβάλλον και τα απογοητευτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ προκάλεσαν ένα κύμα ρευστοποιήσεων στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα υποχώρησε κατά 2% στα 115.255 δολάρια, έχοντας φτάσει προσωρινά έως και τα 114.706 δολάρια, ενώ είχε αγγίξει τα 124.496 δολάρια την περασμένη εβδομάδα – το τέταρτο ρεκόρ του για το 2025. Το Ether ακολούθησε πτωτικά, σημειώνοντας απώλειες 4% και διαμορφώθηκε στα 4.283 δολάρια, μετά την προσέγγισή του στο ιστορικό υψηλό των περίπου 4.800 δολαρίων. Η αλλαγή κλίματος ήρθε μετά τα στοιχεία για τον χονδρικό πληθωρισμό Ιουλίου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες και δημιούργησαν αμφιβολίες για το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο.

Η έντονη ρευστοποίηση θέσεων στην αγορά συνέβαλε στην πτώση. Μέσα σε 24 ώρες περισσότεροι από 131.000 επενδυτές πούλησαν αναγκαστικά κρυπτονομίσματα αξίας 552,58 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την Coin Metrics, με 123 εκατομμύρια σε θέσεις long bitcoin και 178 εκατομμύρια σε ether. Πρόκειται για πωλήσεις που ενεργοποιούνται αυτόματα ώστε να καλυφθούν χρέη, πιέζοντας περαιτέρω τις τιμές.

Το κλίμα επιβάρυναν και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το στρατηγικό απόθεμα bitcoin που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Μάρτιο θα περιοριστεί σε ποσότητες που έχουν κατασχεθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Οι απώλειες δεν περιορίστηκαν μόνο στα δύο κορυφαία κρυπτονομίσματα. Ο δείκτης CoinDesk 20, που καταγράφει την πορεία της ευρύτερης αγοράς, υποχώρησε κατά 3,7%, ενώ οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα βρέθηκαν επίσης υπό πίεση: η Bitmine Immersion κατρακύλησε 8%, η νεοεισαχθείσα στο χρηματιστήριο Bullish έχασε 7%, ενώ οι Circle και Coinbase σημείωσαν πτώση 2%.
Οι επενδυτές στρέφουν τώρα το βλέμμα τους στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Jackson Hole για ενδείξεις γύρω από τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας, καθώς και στα στοιχεία για τις εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας που θα δημοσιευθούν την Πέμπτη. Παρά την τρέχουσα διόρθωση, αρκετοί αναλυτές τη θεωρούν «υγιή» και απαραίτητη, καθώς οι εισροές κεφαλαίων σε ETFs bitcoin και ether παραμένουν ισχυρές – με τα funds του ether να καταγράφουν μάλιστα ρεκόρ εβδομαδιαίων εισροών.

