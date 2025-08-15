Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Τι ισχύει με την αύξηση σε επίδομα παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επίδομα ενοικίου

Τι ισχύει με την αύξηση σε επίδομα παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επίδομα ενοικίου Φωτογραφία: Unsplash
Οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις στα επιδόματα αναμένεται να κατατεθούν σε σχετικό νομοσχέδιο μετά τη ΔΕΘ.

Έρχονται αυξήσεις στα επιδόματα, από το 2026.

Οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις στα επιδόματα αναμένεται να κατατεθούν σε σχετικό νομοσχέδιο μετά τη ΔΕΘ και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αποτελέσει και εξαγγελία του πρωθυπουργού.

Έτσι οι αυξήσεις θα δοθούν από το 2026 και θα αφορούν το επίδομα παιδιού και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αφού το επιδόματος στέγασης θα ενισχυθεί με την επιστροφή ενοικίου κάθε Νοέμβριο.

Ειδικότερα, αναζητούνται οι πόροι για την αύξηση των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ παιδιού και ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ενώ δεν θα αυξηθεί το επίδομα στέγασης λόγω επιστροφής ενοικίου τον Νοέμβριο.

Η αύξηση του επιδόματος στέγασης κατά 16%, που δεν θα υλοποιηθεί, θα καλυφθεί από τη καταβολή ενός και μόνο ενοικίου το χρόνο από το κράτος και θα δοθεί στους δικαιούχους για πρώτη φορά τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Επίσης, δεν θα υπάρχουν κόφτες αφού αναμένεται η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων. Οπότε εκτιμάται ότι αν υπάρξουν νέα κριτήρια θα ενταχθούν στο νέο φορέα που θα δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες που είχαν γίνει το περασμένο Σεπτέμβριο και αναζητούνται πόροι από το οικονομικό επιτελείο για την εφαρμογή τους, οι αλλαγές στο επίδομα παιδιού είναι:

  • Αύξηση από 70 σε 75 ευρώ του επιδόματος της πρώτης κλίμακας και σε 45 ευρώ για τη δεύτερη, ενώ, η τρίτη εισοδηματική κλίμακα του επιδόματος παιδιού θα ενοποιηθεί με τη δεύτερη.
  • Αύξηση του επιδόματος της τρίτης κλίμακας από τα 28 ευρώ ανά τέκνο σε 45 ανά τέκνο και 90 ευρώ για τρίτο παιδί και επόμενα. Η αύξηση είναι 60,7% για όσους ήταν στην τρίτη εισοδηματική κλίμακα και θα πάνε στη δεύτερη. Για παράδειγμα, όσοι ήταν στην τρίτη εισοδηματική κατηγορία και έπαιρναν επίδομα 28 ευρώ τον μήνα για ένα παιδί τώρα θα παίρνουν 45 ευρώ.

Οι πιο ευνοημένοι με τις αλλαγές που έχουν ανακοινωθεί είναι οι δικαιούχοι που εντάσσονται στη δεύτερη και την τρίτη εισοδηματική κλίμακα του επιδόματος παιδιού.

Σε ό,τι αφορά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) έχει ανακοινωθεί η αύξηση του κατά 16%, από 216€ σε 250€ και προσαύξηση ανά παιδί από 54€ σε 75€. Στο ΕΕΕ υπάρχουν και σήμερα περιουσιακά κριτήρια τα οποία θα εφαρμοστούν και στα άλλα επιδόματα. Σήμερα λοιπόν το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.832 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

Ωστόσο σύμφωνα με το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο ΟΠΕΚΑ κατέβαλε 645 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2025, μειώνοντας τη δαπάνη για επιδόματα κατά 31 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα έτος. Η μεγαλύτερη αύξηση στη δαπάνη παρατηρείται στα αναπηρικά επιδόματα (κατά 10 εκατ. ευρώ), η οποία συνοδεύεται από αύξηση του αριθμού των δικαιούχων κατά 8.819, συγκρίνοντας τον μέσο όρο των δικαιούχων του 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ

Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ

Οικονομία
Πόσο θα αυξηθεί ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Πόσο θα αυξηθεί ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Οικονομία
Νταντάδες της γειτονιάς σε όλους τους Δήμους με μισθό 500 ευρώ

Νταντάδες της γειτονιάς σε όλους τους Δήμους με μισθό 500 ευρώ

Οικονομία
ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει σήμερα η αίτηση, ποιοι θα δουν αλλαγές στα ποσά

ΟΠΕΚΑ - Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει σήμερα η αίτηση, ποιοι θα δουν αλλαγές στα ποσά

Οικονομία

NETWORK

Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

healthstat.gr
Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

healthstat.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr