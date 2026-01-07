Η έκτη σεζόν του Emily in Paris ανακοίνωθηκε επίσημα από το Netflix.

Δεκαοχτώ ημέρες μετά την πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν, το Netflix αποφάσισε τη μοίρα του «Emily in Paris», και τα νέα είναι καλά για τους θαυμαστές της σειράς, καθώς όχι μόνο επιστρέφει, αλλά επίστρέφει και στις ρίζες της.



Θυμίζουμε ότι η πέμπτη σεζόν έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου 2025, μεταφέροντας τον ομώνυμο χαρακτήρα στη Ρώμη. Το Netflix που -χάρη στα νούμερα θέασης- δεν σκοπεύει να αποχωριστεί την Emily σύντομα, ανακοίνωσε και επίσημα ότι η σειρά θα επιστρέψει για μια έκτη σεζόν.

Η ανακοίνωση έγινε με ένα σύντομο βίντεο στο YouTube που δείχνει την πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς. Η νεαρή ηθοποιός εμφανίζεται σε ένα μπαλκόνι στο Παρίσι, όπου, τη βλέπουμε να σκύβει πάνω από ένα τραπέζι με ένα γαλλικό κρουασάν και να σβήνει ένα κερί με το νούμερο 6 το οποίο συμβολίζει τον επόμενο κύκλο.

Συγχρόνως, η λεζάντα του βίντεο επιβεβαιώνει ότι η 6η σεζόν θα ακολουθήσει την Emily πίσω στο Παρίσι: «Home sweet home ?? Emily in Paris is returning for Season 6!»

{https://youtu.be/ldfEtPf3CfQ?si=jMVaKRdS_bvGIaQk}

Ο δημιουργός της σειράς, Ντάρεν Σταρ, έχει ήδη αρχίσει να ονειρεύεται τι θα μπορούσε να συμβεί στην Emily στην έκτη σεζόν. «Υπάρχουν πολλά μέρη που θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ. Αλλά νομίζω ότι η σειρά ακολουθεί οργανικά την ιστορία», είπε ο Σταρ σε συνέντευξη Τύπου τον Δεκέμβριο. Η σειρά λέγεται Emily in Paris. Δεν θα φύγει ποτέ μόνιμα από την έδρα της. Αλλά αν μπορώ να ταξιδέψω το κοινό κάπου αλλού, θα το ήθελα πολύ... Είναι διασκεδαστικό να το σκέφτεσαι», πρόσθεσε.

Εμείς πάντως θυμίζουμε, ότι στο φινάλε της πέμπτης σεζόν, η Emily δέχεται από τον Γκάμπριελ μία καρτ ποστάλ από την Σαντορινή που την προσκαλεί να τον συναντήσει στην Ελλάδα.

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την σειρά να μας δείχνει αυτή την πρόσκληση μόνο για να την αγνοήσει! Ένα σύντομο ταξίδι στην Ελλάδα θα εξυπηρετούσε επίσης έναν πρακτικό σκοπό: θα απομάκρυνε την Emily από τη ρουτίνα της και θα της έδινε χώρο να πάρει μια απόφαση μακριά από την πίεση της δουλειάς, των φίλων και του θορύβου του Παρισιού. Η Emily μπορεί να διστάσει στην αρχή, αλλά η ιστορία ήδη μας προετοιμάζει ψυχολογικά.



Τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Λίλι Κόλινς βρέθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Πετράλωνα για γυρίσματα κάποιας καμπάνιας του εξωτερικού.

Η ίδια η πρωταγωνίστρια έχει δηλώσει στο Deadline: «Ευελπιστώ να οργανώσω το bachelorette της Mindy στην Ελλάδα. Όπου κι αν πάμε, θα ήθελα να είναι η Ελλάδα - θα ήταν απίστευτο», ενώ ο Ντάρεν Σταρ σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Emily να ταξιδέψει και αλλού στην Ευρώπη.