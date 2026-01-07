Τέλος από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ν. Φαραντούρης, με απόφαση Σ. Φάμελλου.

Το κλείσιμο του ματιού του στο υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού οδήγησε τον Νίκο Φαραντούρη εκτός ΣΥΡΙΖΑ.

O N. Φαραντούρης μιλώντας νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 τόνισε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με τον Σωκράτη Φάμελλο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ο οποίος δεχόταν πιέσεις για διαγραφή του ευρωβουλευτή - του ζήτησε εξηγήσεις για τις σχέσεις του με τη Μαρία Καρυστιανού.

«Ναι, με πήρε χθες το βράδυ και μιλήσαμε και του επανέλαβα και αυτά που έχω πει και δημόσια. Με ρώτησε αν παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ και του είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσω να πορευτώ άλλο δρόμο και να κάνω άλλη επιλογή θα σε ενημερώσω αρμοδίως και εσένα και τον ελληνικό λαό αναλαμβάνοντας την ευθύνη μου, χωρίς κύκλους, χωρίς διαρροές και χωρίς αντιπροσώπους», είπε ο Ν. Φαραντούρης.

Λίγες ώρες αργότερα, με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου ο Νίκος Φαραντούρης τέθηκε εκτός της ευρωομάδας του κόμματος.

Η σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου αναφέρει ότι «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δήλωση Φαραντούρη

Λίγο μετά την διαγραφή του ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε «Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία».