Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Έρχονται «καμπάνες» έως 100.000 ευρώ για το ΓΕΜΗ

Έρχονται «καμπάνες» έως 100.000 ευρώ για το ΓΕΜΗ
Από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε επιχείρηση που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΓΕΜΗ θα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυστηρά πρόστιμα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τις 100.000 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, κάθε επιχείρηση που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΓΕΜΗ θα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυστηρά πρόστιμα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και τις 100.000 ευρώ. Η κυβέρνηση, με κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργού Ανάπτυξης, έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο, πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, με στόχο την ορθή καταγραφή και δημοσίευση όλων των εταιρικών στοιχείων. Το μέτρο συνοδεύεται από μεταβατική περίοδο έως το τέλος του 2025, ώστε οι υπόχρεοι να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες χωρίς κυρώσεις, ενώ από τη νέα χρονιά η διαδικασία θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις.

Η απόφαση αφορά στην τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και περιλαμβάνει αναλυτικές προβλέψεις για τις παραβάσεις, τις κατηγορίες υπόχρεων, καθώς και τον τρόπο επιβολής και είσπραξης των κυρώσεων.

Στους υπόχρεους εγγραφής περιλαμβάνονται κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, καθώς και υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν υπάγονται ορισμένες μορφές κοινωνικής οικονομίας, όπως οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Το ύψος των προστίμων διαφοροποιείται ανάλογα με τον εταιρικό τύπο, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της παράβασης. Για παράδειγμα, η μη εγγραφή στο ΓΕΜΗ μπορεί να επιφέρει πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ, ενώ η μη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων μπορεί να κυμανθεί, ανάλογα με την περίπτωση, από 1.000 έως 100.000 ευρώ. Προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο μισό, εφόσον η παράβαση τακτοποιηθεί και το ποσό καταβληθεί εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης.

Η διαπίστωση παραβάσεων μπορεί να γίνεται αυτοματοποιημένα μέσω διασταύρωσης στοιχείων με την ΑΑΔΕ και άλλα μητρώα του Δημοσίου, αυτεπαγγέλτως από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ, κατόπιν καταγγελίας ή δειγματοληπτικών ελέγχων. Η επιβολή και παρακολούθηση των προστίμων θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης, στο οποίο οι υπόχρεοι θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις στην ηλεκτρονική θυρίδα τους.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένες απόψεις εντός 15 ημερών από την ειδοποίηση. Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς ανταπόκριση ή αν οι απόψεις δεν γίνουν δεκτές, η πράξη επιβολής κοινοποιείται και το πρόστιμο βεβαιώνεται στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, το πρόστιμο διπλασιάζεται και, αν υπάρξει εκ νέου υποτροπή, τριπλασιάζεται.

Η κατανομή των εσόδων από τα πρόστιμα διαφέρει ανάλογα με τον φορέα που τα επιβάλλει. Εφόσον η κύρωση επιβάλλεται από τη Διεύθυνση Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα ποσά αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Στην περίπτωση επιβολής από Υπηρεσία ΓΕΜΗ επιμελητηρίου, το 30% των εσόδων αποδίδεται στο οικείο επιμελητήριο και το υπόλοιπο 70% στο Δημόσιο.

Η απόφαση προβλέπει μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία οι υπόχρεοι μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ, να υποβάλουν εκκρεμείς καταχωρίσεις ή να διορθώσουν σφάλματα χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η επιβολή προστίμων θα εφαρμόζεται κανονικά.

Η ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης προστίμων ανατίθεται στην Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και ΥΜΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία θα εξασφαλίζει την αυτοματοποιημένη καταγραφή παραβάσεων, τον υπολογισμό των προστίμων και τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών καταγγελιών.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Λιμενικό: Πάνω από 1.300 έλεγχοι σε ταχύπλοα και μηχανοκίνητες λέμβους από τις αρχές Ιουνίου

Λιμενικό: Πάνω από 1.300 έλεγχοι σε ταχύπλοα και μηχανοκίνητες λέμβους από τις αρχές Ιουνίου

Ελλάδα
Πώς μειώνονται τα πρόστιμα της εφορίας - Τα τρία στάδια

Πώς μειώνονται τα πρόστιμα της εφορίας - Τα τρία στάδια

Οικονομία
Λιμενικό: «Βροχή» τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις με θαλάσσια μέσα αναψυχής

Λιμενικό: «Βροχή» τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις με θαλάσσια μέσα αναψυχής

Ελλάδα
Αμέτρητες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. - 742 πρόστιμα μέσα σε λίγες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία

Αμέτρητες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. - 742 πρόστιμα μέσα σε λίγες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία

Ελλάδα

NETWORK

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

healthstat.gr
Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

healthstat.gr