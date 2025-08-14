Games
Περιφερειακά αεροδρόμια: Ρόδος, Χανιά και Κέρκυρα με αυξημένη κίνηση - Μύκονος και Σαντορίνη σε πίεση

Περιφερειακά αεροδρόμια: Ρόδος, Χανιά και Κέρκυρα με αυξημένη κίνηση - Μύκονος και Σαντορίνη σε πίεση Φωτογραφία: ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ /EUROKINISSI
Στο επτάμηνο, οι ξένοι ταξιδιώτες ανήλθαν σε 3,166 εκατ. (+1,1%) και το σύνολο των επιβατών σε 3,685 εκατ. (+1,8%).

Η Ρόδος, τα Χανιά και η Κέρκυρα κατέγραψαν τον Ιούλιο αύξηση στην επιβατική κίνηση, διατηρώντας τη δυναμική τους στο δίκτυο της Fraport, έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς από πέρυσι. Στη Ρόδο, η διεθνής κίνηση έφτασε τους 1,164 εκατ. επιβάτες (+1,5%), ενώ συνολικά διακινήθηκαν 1,26 εκατ. (+1,7%).

Στο επτάμηνο, οι ξένοι ταξιδιώτες ανήλθαν σε 3,166 εκατ. (+1,1%) και το σύνολο των επιβατών σε 3,685 εκατ. (+1,8%). Στα Χανιά, οι διεθνείς αφίξεις τον Ιούλιο διαμορφώθηκαν σε 645.669 (+3,9%), με τη συνολική κίνηση να ανέρχεται σε 748.944 (+4,7%). Στο επτάμηνο, η διεθνής κίνηση έφτασε τα 1,665 εκατ. και η συνολική τους 2,203 εκατ. (+4,1%). Στην Κέρκυρα, οι διεθνείς επιβάτες ανήλθαν τον Ιούλιο σε 868.532 (+3,5%) και στο επτάμηνο σε 2,116 εκατ. (+4,5%).

Στη Μύκονο, η εικόνα ήταν μικτή. Η κίνηση στο εσωτερικό –στην πλειονότητα Έλληνες ταξιδιώτες– υποχώρησε κατά 8,1%, στους 85.480 επιβάτες από 93.006 πέρυσι. Αντίθετα, στο διεθνές δίκτυο σημειώθηκε αύξηση 4%, με 296.786 επιβάτες από 285.456, καταγράφοντας –μαζί με τον Μάιο– τον δεύτερο μήνα του έτους με θετικό πρόσημο. Συνολικά, στο επτάμηνο διακινήθηκαν 835.000 επιβάτες έναντι 847.117 το 2024 (-1,4%), εκ των οποίων 560.622 στο εξωτερικό (+2,9%) και 274.378 στο εσωτερικό (-9,2%).

Στη Σαντορίνη, οι διεθνείς αφίξεις περιορίστηκαν σε 311.936 (-8,7%), ενώ οι επιβάτες εσωτερικού ανήλθαν σε 138.648 από 168.180 (-17,6%). Στο επτάμηνο, η συνολική κίνηση υποχώρησε κατά 18,2%, στα 1,26 εκατ. επιβάτες, με το εσωτερικό να καταγράφει μείωση 21,7% (583.824 επιβάτες) και το εξωτερικό πτώση 15% (676.714 επιβάτες).

