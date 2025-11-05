Η εγχώρια ζήτηση εμφάνισε μικρή κάμψη της τάξης του 1,6%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 6,3% τον Οκτώβριο.

Ανοδική πορεία συνέχισε η επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Οκτώβριο του 2025, με τα συνολικά επίπεδα να διαμορφώνονται στα 3,13 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αεροδρομίου, η εγχώρια ζήτηση εμφάνισε μικρή κάμψη της τάξης του 1,6%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 6,3%, διατηρώντας την ανοδική της δυναμική και ξεπερνώντας τα περσινά επίπεδα.

Παρά την αύξηση, το ποσοστό του 4% αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό μηνιαίας ανόδου επιβατικής κίνησης για το 2025, με την αγορά να δείχνει σημάδια κόπωσης στην εγχώρια ζήτηση, την ώρα που η διεθνής ταξιδιωτική δραστηριότητα παραμένει ισχυρή.

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου, η συνολική κίνηση του αεροδρομίου διαμορφώθηκε στους 29,33 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 6,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η επιβατική κίνηση από το εσωτερικό ενισχύθηκε οριακά κατά 1,8%, ενώ οι διεθνείς αφίξεις και αναχωρήσεις κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 8,3%.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στις πτήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 244.500 στο ίδιο διάστημα, αυξημένες κατά 5,4% σε σχέση με πέρυσι. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο 0,9%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις αυξήθηκαν κατά 8,6%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή διεθνή ζήτηση που στηρίζει την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου.