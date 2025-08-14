Τι αλλάζει στις κατασχέσεις μετά από ρύθμιση χρεών

Αλλαγές στις προϋποθέσεις αδρανοποίησης κατασχέσεων μετά από ρύθμιση χρεών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξέδωσε νέα εγκύκλιο με διευκρινίσεις σχετικά με την αδρανοποίηση κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επέφερε το άρθρο 229 του νόμου 5193/2025 στον νόμο 4738/2020. Οι αλλαγές αφορούν την προϋπόθεση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ από τους οφειλέτες που ζητούν την αδρανοποίηση των κατασχέσεων.

Με βάση το νέο πλαίσιο, για να εκδοθεί απόφαση αδρανοποίησης κατασχέσεων απαιτείται να έχουν υποβληθεί από τον οφειλέτη όλες οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών, ανεξαρτήτως αν κατατέθηκαν εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι η υποβολή τους έγινε πριν από την αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Η αλλαγή αυτή αίρει προηγούμενους περιορισμούς και αντικαθιστά τις παλαιότερες οδηγίες και έντυπα που είχαν δοθεί με προηγούμενες εγκυκλίους.

Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης θα πρέπει πλέον να ελέγχουν αποκλειστικά την ύπαρξη των υποβληθεισών δηλώσεων πριν από την οριστική κατάθεση της αίτησης για ρύθμιση, χωρίς να εξετάζουν το αν αυτές είχαν κατατεθεί εντός της αρχικής προθεσμίας. Επισημαίνεται επίσης ότι οι προηγούμενες οδηγίες και τα σχετικά υποδείγματα αποφάσεων αδρανοποίησης καταργούνται και αντικαθίστανται από νέα σχέδια που επισυνάπτονται στην τρέχουσα εγκύκλιο, περιλαμβάνοντας και το υπόδειγμα γνωστοποίησης της παύσης ισχύος της απόφασης αδρανοποίησης.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλέψεις της εγκυκλίου Ε. 2065/2022 για τη διαδικασία αδρανοποίησης, ενώ οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στη διευκόλυνση των οφειλετών που τηρούν τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης χρεών και στην ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες είσπραξης.

Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης, παρέχοντας σαφείς οδηγίες και απλουστευμένες προϋποθέσεις, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας και την αποφυγή περιττών καθυστερήσεων για τους φορολογουμένους που έχουν προχωρήσει σε νόμιμη τακτοποίηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.