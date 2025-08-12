Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πωλήσεων από αυτόματους πωλητές στην ΑΑΔΕ

Οι ΑΔΗΜΕ είναι ειδικές συσκευές που καταγράφουν και αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των πωλήσεων που πραγματοποιούνται από αυτόματα μηχανήματα, όπως π.χ. μηχανές πώλησης αναψυκτικών, σνακ ή ακόμα και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Α.1111 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι Αυτόματοι Διατάκτες Ηλεκτρονικής Μηχανογράφησης Ελέγχου (ΑΔΗΜΕ) για τους αυτόματους πωλητές. Οι ΑΔΗΜΕ είναι ειδικές συσκευές που καταγράφουν και αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των πωλήσεων που πραγματοποιούνται από αυτόματα μηχανήματα, όπως π.χ. μηχανές πώλησης αναψυκτικών, σνακ ή ακόμα και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Η νέα απόφαση τροποποιεί το άρθρο 18 της παλαιότερης ΠΟΛ 1220/2012, που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις διαδικασίες χρήσης των φορολογικών μηχανισμών. Πλέον, κάθε αυτόματος πωλητής πρέπει να έχει ενσωματωμένη την ΑΔΗΜΕ στο εσωτερικό του, σε σημείο ασφαλές και κλειδωμένο, συνδεδεμένη με τον κεντρικό δίαυλο επικοινωνίας του μηχανήματος. Σε αυτόν τον δίαυλο είναι συνδεδεμένος ο κερματοδέκτης, το τερματικό πληρωμών με κάρτα (EFTPOS) και άλλες συσκευές που χρησιμοποιεί το μηχάνημα.

Οι ΑΔΗΜΕ πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται με συγκεκριμένα διεθνή πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως EXECUTIVE, MDB/IPC, PARALLEL, PULSE και MARSHALL. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εγκατασταθούν σε πολλά διαφορετικά μοντέλα αυτόματων πωλητών. Αν παρουσιαστεί βλάβη στη συσκευή, η επικοινωνία στο δίκτυο διακόπτεται και ο αυτόματος πωλητής σταματά να λειτουργεί, ώστε να αποφεύγονται συναλλαγές που δεν καταγράφονται.

Η ΑΔΗΜΕ έχει δική της τροφοδοσία ρεύματος ή τροφοδοτείται από το ίδιο το μηχάνημα και καταγράφει αυτόματα κάθε συναλλαγή. Όταν ένας πελάτης επιλέγει ένα προϊόν και πληρώνει, είτε με μετρητά είτε με κάρτα, η συσκευή δημιουργεί αυτόματα τη φορολογική απόδειξη. Τα στοιχεία αυτής της απόδειξης αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα “Esend” της ΑΑΔΕ.

Η απόδειξη που εκδίδεται δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Δεν επιτρέπονται αλλαγές, εκπτώσεις ή ακυρώσεις μετά την έκδοσή της, ενώ αντί για αναλυτική περιγραφή των προϊόντων μπορεί να εμφανίζεται η γενική ένδειξη «ΠΩΛΗΣΗ». Παρά το ότι η εκτύπωση απόδειξης δεν είναι υποχρεωτική, δίνεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του αυτόματου πωλητή να τοποθετήσει εκτυπωτή στο εσωτερικό του μηχανήματος, ώστε ο πελάτης να μπορεί να πάρει έντυπη απόδειξη εφόσον το επιθυμεί.

Κάθε ημέρα, η ΑΔΗΜΕ δημιουργεί αυτόματα μια αναφορά με το σύνολο των πωλήσεων της ημέρας, την λεγόμενη «αναφορά Ζ». Αυτή εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από την πρώτη συναλλαγή μετά την προηγούμενη αναφορά και περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά δεδομένα της ημέρας. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και στέλνονται επίσης στην ΑΑΔΕ.

Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου που ορίζει η νομοθεσία, δεν θα επιτρέπεται η λειτουργία αυτόματων πωλητών χωρίς σύνδεση με ΑΔΗΜΕ. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα μηχανήματα πώλησης καυσίμων, υπό την προϋπόθεση ότι οι αντλίες τους είναι ήδη συνδεδεμένες με φορολογικό μηχανισμό ή με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης.