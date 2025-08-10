Games
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Φωτογραφία: Unsplash
Μερικοί δικαιούχοι μπορεί να απενταχθούν αυτόματα από το σύστημα.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 2025 είναι το κρατικό μέτρο υποστήριξης ευάλωτων νοικοκυριών, με κύριο στόχο την οικονομική ανακούφισή τους μέσω εκπτώσεων στον λογαριασμό ρεύματος.

Παρέχεται έκπτωση στον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας για την κύρια κατοικία των δικαιούχων και το ύψος της έκπτωσης μπορεί να φτάσει έως και 70% ανάλογα με την κατηγορία συμμετοχής.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως εταιρείας, ενώ συνδιαχειρίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και ενημερώνονται αυτόματα οι πάροχοι για τις αλλαγές.

Το ΚΟΤ χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  • ΚΟΤ Α’: Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ).
  • ΚΟΤ Β’: Ευάλωτα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Αν ανήκεις σε αυτήν, εξετάζονται τα φορολογικά στοιχεία του νοικοκυριού σου.
  • ΚΟΤ Γ’: Πολύτεκνα νοικοκυριά (απαιτούνται πιστοποιητικά από τη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων και έγγραφα οικογενειακής κατάστασης).

Για τα νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία άνω του 67% ή που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη, τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια υπαγωγής αυξάνονται σημαντικά.

Ωστόσο, εκτός του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου 2025 κινδυνεύουν να μείνουν οι εν ενεργεία δικαιούχοι του ΚΟΤ, δηλαδή μπορεί να απενταχθούν αυτόματα από το σύστημα.

Αυτό αφορά όσους δεν κάνουν νέα αίτηση για το ΚΟΤ του τρέχοντος έτους έως τις 22 Σεπτεμβρίου του 2025 στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ με τους κωδικούς του Taxisnet αλλά και όσους δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για ένταξη σε κάποια κατηγορία του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

Σχετικά Άρθρα

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Ή τώρα ή ποτέ» για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ: Τελειώνει ο χρόνος για το GSI

Από ψηλά η Λωρίδα της Γάζας φαίνεται μια περιοχή βυθισμένη στο σκοτάδι

Διακοπή ρεύματος τώρα σε Καλλιθέα, Πειραιά και Φάληρο

