Από την Κυριακή θα πέσει η θερμοκρασία και θα ανοίξουν για πρώτη φορά τα καλοριφέρ αλλά και τα air condition. Πόσο όμως κοστίζει το air condition ως μορφή θέρμανσης;

Καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους ακόμα και στην Αττική την επόμενη εβδομάδα, λογικό είναι η θέρμανση αλλά και το κόστος της να απασχολούν πολύ τα νοικοκυριά.

Με την τιμή του ρεύματος να παραμένει ασταθής, τα κλιματιστικά αναμένεται να βρεθούν ξανά στο επίκεντρο, καθώς πολλά σπίτια βασίζονται σε αυτά για τη χειμερινή θέρμανση. Συνεπώς, έχει ιδιαίτερη σημασία οι πολίτες να γνωρίζουν πόσο ρεύμα καταναλώνει το air condition στη λειτουργία θέρμανσης.

Η θέρμανση με κλιματιστικό μπορεί να είναι συμφέρουσα, ειδικά αν το συγκρίνεις με συστήματα πετρελαίου ή άλλες μορφές ενέργειας. Ωστόσο, όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει πολύ, ακόμα και τα inverter μοντέλα δυσκολεύονται να διατηρήσουν τη θερμοκρασία σταθερή. Αυτό σημαίνει περισσότερη κατανάλωση.

Ενδεικτικά:

Ένα κλιματιστικό 9000 BTU καταναλώνει περίπου 1,1–1,4 kWh/ώρα σε θέρμανση.

Ένα 12000 BTU κυμαίνεται γύρω στα 1,5–1,9 kWh/ώρα.

Για μεγαλύτερα μοντέλα, όπως 18000 BTU ή 24000 BTU, η κατανάλωση φτάνει έως 2,8–3,8 kWh/ώρα, ανάλογα με τον χώρο, τη μόνωση και τη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Το κόστος διαφέρει αρά και για να μάθετε ακριβώς πόσο θα πληρώσετε θα πρέπει να γνωρίζετε το κόστος κιλοβατώρας που χρεώνει ο εκάστοτε πάροχος.

Αν το έχεις ρυθμίσει σε υψηλή θερμοκρασία (π.χ. 27–28°C), τότε η κατανάλωση ανεβαίνει ακόμη περισσότερο. Η ιδανική θερμοκρασία για οικονομία και άνεση είναι 20–21°C.

Τώρα, στα παραπάνω ποσά, τα οποία αφορούν την καθαρή κατανάλωση ενός air condition, θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλες χρεώσεις, όπως το μηνιαίο κόστος προμήθειας και το κόστος ρυθμιζόμενων χρεώσεων (χρήση συστήματος υπέρ ΑΔΜΗΕ, χρέωση χρήσης δικτύου υπέρ ΔΕΔΔΗΕ, Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας και Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων), καθώς και ΕΦΚ και ΦΠΑ επί του τελικού κόστους. Φυσικά, στον λογαριασμό θα προστεθούν και οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, όπως δημοτικά τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο, χρέωση ΕΡΤ, Ειδικό Τέλος 5%.