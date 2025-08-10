Games
Οικονομία

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα Φωτογραφία: Pixabay
Οι τράπεζες έχουν δυσκολέψει σε κάποιο βαθμό τη χρήση τους, προκαλώντας συχνά απρόοπτα για πολίτες και επιχειρήσεις.

Τα χαρτονομίσματα των 100, 200 και 500 ευρώ συνεχίζουν να κυκλοφορούν, να εκδίδονται και να θεωρούνται νόμιμο μέσο συναλλαγής στην Ευρωζώνη.

Παρότι τα μετρητά αντιμετωπίζονται από πολλούς με καχυποψία και η γενική τάση είναι η ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, εξακολουθούν να αποτελούν βασικό μέσο αγορών. Οι τράπεζες, ωστόσο, έχουν δυσκολέψει σε κάποιο βαθμό τη χρήση τους, προκαλώντας συχνά απρόοπτα για πολίτες και επιχειρήσεις.

Συναλλαγές όπως καταθέσεις, πληρωμές λογαριασμών κάτω των 2.000 ευρώ, αλλά και μεταφορές χρημάτων στο ίδιο τραπεζικό δίκτυο πραγματοποιούνται πλέον αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σταδιακά από όλες τις μεγάλες τράπεζες, με ορισμένες να περιορίζουν ακόμη και το ωράριο εξυπηρέτησης στα ταμεία τους.

Το τελευταίο εξάμηνο η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς σε πολλά καταστήματα οι συναλλαγές με μετρητά στο γκισέ σταματούν ήδη από τις 11:00 το πρωί, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και από τις 10:00.

Τι συμβαίνει αν θέλετε να καταθέσετε χαρτονόμισμα 500 ευρώ στην τράπεζα

Το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ λοιπόν, έχει βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο. Και αυτό που θα συναντήσουν όσοι βρεθούν με ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ στο χέρι και θέλουν να το καταθέσουν στην τράπεζα, σίγουρα είναι μια έκπληξη.

Το ΑΤΜ δεν δέχεται σχεδόν παντού χαρτονόμισμα των 500 ευρώ

Η τράπεζα στο γκισέ δεν δέχεται να γίνει κατάθεση μόνο ενός χαρτονομίσματος των 500 ευρώ. Θέλει κατάθεση άνω των 2.000 ευρώ συνήθως

Το γκισέ της τράπεζας θα δεχθεί να «σπάσει» το 500ρικο σε άλλα χαρτονομίσματα για να γίνει τελικά η κατάθεση μέσω ΑΤΜ, όμως θα πάρει προμήθεια γύρω στο 0,15%.

