Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

Τα χαρτονομίσματα των 100, 200 και 500 ευρώ συνεχίζουν να κυκλοφορούν, να εκδίδονται και να θεωρούνται νόμιμο μέσο συναλλαγής στην Ευρωζώνη.

Παρότι τα μετρητά αντιμετωπίζονται από πολλούς με καχυποψία και η γενική τάση είναι η ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών, εξακολουθούν να αποτελούν βασικό μέσο αγορών. Οι τράπεζες, ωστόσο, έχουν δυσκολέψει σε κάποιο βαθμό τη χρήση τους, προκαλώντας συχνά απρόοπτα για πολίτες και επιχειρήσεις.

Συναλλαγές όπως καταθέσεις, πληρωμές λογαριασμών κάτω των 2.000 ευρώ, αλλά και μεταφορές χρημάτων στο ίδιο τραπεζικό δίκτυο πραγματοποιούνται πλέον αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σταδιακά από όλες τις μεγάλες τράπεζες, με ορισμένες να περιορίζουν ακόμη και το ωράριο εξυπηρέτησης στα ταμεία τους.

Το τελευταίο εξάμηνο η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς σε πολλά καταστήματα οι συναλλαγές με μετρητά στο γκισέ σταματούν ήδη από τις 11:00 το πρωί, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και από τις 10:00.