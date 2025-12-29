Η συνάντηση Πούτιν με κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους του.

«Η απελευθέρωση των περιοχών Ντονμπάς, Ζαπορίζια και Χερσώνα υλοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με το σχέδιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Τα στρατεύματα προελαύνουν με σιγουριά», δήλωσε ο Πούτιν κατά την συνάντηση που είχε με κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους του.

«Προχωράμε με σιγουριά» συμπλήρωσε δίνοντας το στίγμα των προθέσεων του.

Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι τα στρατεύματα της Μόσχας προελαύνουν στην Ουκρανία, καθηλώνοντας στις θέσεις τους τα στρατεύματα του Κιέβου που έχουν αρκεστεί σε αμυντικό ρόλο και σποραδικές αντεπιθέσεις. Ο Γκεράσιμοφ ανέφερε πως από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, διευκρινίζοντας πως έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Σύμφωνα με το aljazeera, ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που δίνει στη Μόσχα το δικαίωμα να αγνοεί τις δικαστικές αποφάσεις σε διεθνείς υποθέσεις.

Σύμφωνα με αυτές τις αλλαγές, η Μόσχα θα έχει το δικαίωμα, βάσει της εσωτερικής της νομοθεσίας, να αγνοεί αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις που εκδίδονται από ξένα δικαστήρια εκ μέρους ξένων κυβερνήσεων χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αποφάσεις που εκδίδονται από διεθνή νομικά όργανα, οι οποίες δεν βασίζονται σε διεθνή συμφωνία με τη Ρωσία ή σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπορούν επίσης να αγνοηθούν βάσει των νέων αλλαγών.

Η κίνηση αυτή έρχεται προφανώς ως απάντηση σε αρκετές πρωτοβουλίες για την καταδίωξη Ρώσων αξιωματούχων και στρατιωτικών αξιωματικών για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που η Μόσχα αρνείται.

Τον Ιούνιο, η Ουκρανία και ο φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν συμφωνία που θεσπίζει τη βάση για ένα ειδικό δικαστήριο κατά της Ρωσίας.