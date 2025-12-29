Θα διακοπεί προσωρινά η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2024, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Σε προσωρινές διακοπές και ειδικές ρυθμίσεις στη λειτουργία των ψηφιακών της εφαρμογών προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο των απαραίτητων εργασιών για το κλείσιμο του έτους.

Όπως ανακοίνωσε, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 στις 23:00 θα παραμείνουν διαθέσιμες βασικές ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η εφαρμογή myPROPERTY για δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών, καθώς και το Περιουσιολόγιο για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ από το 2014 έως και το 2025.

Την ίδια ώρα θα διακοπεί προσωρινά και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2024, με επανέναρξη της εφαρμογής στις 2 Ιανουαρίου 2026 για τα έτη 2020 έως 2024 και στις 12 Ιανουαρίου 2026 για τα έτη 2015 έως 2019.

Μέχρι το τέλος του έτους θα λειτουργούν επίσης οι εφαρμογές για την υποβολή δηλώσεων φόρου πλοίων Α΄ κατηγορίας, τέλους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων, καθώς και για δηλώσεις εισφοράς συναλλάγματος του ν. 4111/2013, με όλες να επανεκκινούν στις 2 Ιανουαρίου 2026. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, έως τις 31 Δεκεμβρίου και ώρα 23:00, θα είναι δυνατή μέσω myAADE η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ ηλεκτρονικού εμπορίου ειδικών καθεστώτων OSS - IOSS, φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, φόρου πλοίων Β΄ κατηγορίας, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων.

Παράλληλα, οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2025 στις 23:00 κλείνει η ψηφιακή εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων για το φορολογικό έτος 2024. Την ίδια ώρα θα διακοπεί προσωρινά και η δυνατότητα πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών με κάρτες και μέσω του συστήματος IRIS από το myAADE και το myAADEapp, η οποία θα επανέλθει στις 2 Ιανουαρίου 2026.

Αντίθετα, η έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026 και των σχετικών αποδεικτικών καταβολής θα είναι διαθέσιμη την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ έως το τέλος του έτους θα λειτουργούν και οι διαδικασίες βεβαίωσης και μείωσης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, με επανέναρξη και αυτών στις αρχές του νέου έτους.