Οικονομία

Προς κατάργηση τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος - Είναι τα ακριβότερα

Τα πράσινα τιμολόγια το τελευταίο διάστημα είναι συστηματικά ακριβότερα σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές. Όμως το πρόβλημα είναι ότι σε αυτά παραμένουν περισσότεροι από 3 εκατ. καταναλωτές.

Νέο σκηνικό στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται το επόμενο διάστημα με δύο νέες κατηγορίες τιμολογίων (πορτοκαλί και κόκκινα) και πιθανή κατάργηση των πράσινων η οποία όμως προσκρούει στο γεγονός ότι στα τιμολόγια αυτά - παρ΄ότι κατά κανόνα ακριβότερα από τα λοιπά - παραμένει μεγάλος αριθμός καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά τα πράσινα τιμολόγια, που δημιουργήθηκαν λόγω της ενεργειακής κρίσης προκειμένου οι καταναλωτές να γνωρίζουν στην αρχή κάθε μήνα τη χρέωση που θα ισχύσει, το ερώτημα είναι αν θα παραταθεί η υποχρεωτική παροχή τους από τους προμηθευτές. Τα πράσινα τιμολόγια το τελευταίο διάστημα είναι συστηματικά ακριβότερα σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές. Όμως το πρόβλημα είναι ότι σε αυτά παραμένουν περισσότεροι από 3 εκατ. καταναλωτές, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ένα ακόμη νέο στοιχείο στο οποίο στρέφει την προσοχή της η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) είναι οι πρόσθετες υπηρεσίες που ολοένα και περισσότεροι προμηθευτές παρέχουν στους πελάτες τους με χρέωση ή με τη μορφή δώρων, με στόχο να προληφθεί το ενδεχόμενο οι παροχές αυτές να αποτελέσουν μοχλό μακροχρόνιας δέσμευσης των καταναλωτών στον ίδιο προμηθευτή. Καθώς αναμένεται εντονότερη δραστηριοποίηση των προμηθευτών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, το κείμενο της διαβούλευσης του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ (επικεφαλής ο κ. Δ.Φούρλαρης) που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:

Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (εννοείται πέραν από της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας) δεν στηρίζεται σε απαίτηση του ενεργειακού πλαισίου αλλά σε επιχειρηματική απόφαση του Προμηθευτή, την οποία λαμβάνει απολύτως ελεύθερα, στη βάση της εκτίμησής του περί του αποκομιζόμενου οφέλους. Συνεπώς, οι πρόσθετες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα τους (ενεργειακός ή μη) και των όρων παροχής τους (δωρεάν ή όχι ή στη βάση ειδικών ρυθμίσεων), συνιστούν ένα πεδίο δραστηριότητας που διακρίνεται της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το εν λόγω πεδίο είναι προφανώς ανοιχτό στον ανταγωνισμό και επιτρέπει τη δραστηριοποίηση και άλλων επιχειρήσεων, πέραν των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη των εν λόγω παράλληλων δραστηριοτήτων δεν πρέπει να συνδέεται ή να βασίζεται στην αξιοποίηση των ωφελειών που αποκομίζουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας εκ της ιδιότητάς τους και της σύμβασής τους με τους πελάτες. Διαφορετικά, η αξιοποίηση της σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς άλλους, πέραν του βασικού οριζόμενου, ελέγχεται υπό το πρίσμα της καταχρηστικότητας - εικονικότητας». Συνεπώς, ένα Τιμολόγιο Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να προσφερθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας δεσμοποιημένο μαζί με μία πρόσθετη ενεργειακή υπηρεσία χωρίς όμως η εν λόγω δεσμοποίηση να συντείνει στην επιβολή πρόσθετων όρων ή ρητρών (π.χ. πρόωρης αποχώρησης) στη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το δικαίωμα του Προμηθευτή για επιβολή ρητρών πρόωρης αποχώρησης στη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται αποκλειστικά με την παροχή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ποσοτικοποιείται αναλόγως με το κόστος (ρίσκο) που αναλαμβάνει ο Προμηθευτής για τη μη μεταβολή της Χρέωσης Προμήθειας βάσει της χονδρεμπορικής αγοράς σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Με άλλα λόγια, αν για παράδειγμα ένας καταναλωτής συμφωνήσει με τον προμηθευτή του να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό ή μια αντλία θερμότητας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποχρεωθεί να παραμείνει πελάτης του εν λόγω προμηθευτή για όλο το διάστημα που απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου.

Σε σχέση με τα τιμολόγια, η διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ προτείνει την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας πέρα από τα μπλε (σταθερά), κίτρινα (κυμαινόμενα) και πορτοκαλί (δυναμικά, που θα λανσάρονται για όσους έχουν έξυπνο μετρητή.

Είναι τα κόκκινα ευέλικτα τιμολόγια που μπορεί να περιλαμβάνουν:

(α) κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, για παράδειγμα μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (Euro/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας,

(β) μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (Euro/kWh), ανά εξάμηνο της ετήσιας διάρκειας της Σύμβασης Προμήθειας,

(γ) μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (Euro/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης και μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή( προμήθειας (Euro/kWh) για την εκτός βαθμίδας κατανάλωσης, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας.

Αυτά είναι τα μπλε τιμολόγια ρεύματος σήμερα

ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΠΛΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

My Home Enter (1)(2)(5) € 0,142kWh Πάγιο € 4,9
My Home Online (1) € 0,142kWh Πάγιο € 3,5
myHomeEnterTwo (6) € 0,145 (0.095)kWh Πάγιο € 8
Value Secure 12 Μήνες (3) € 0,099kWh Πάγιο € 9,9
Value Safe More (4) € 0,125kWh Πάγιο € 9,9
Value 4FAMILY (6) € 0,141 (0,089)kWh Πάγιο € 9,9
BLUE GENEROUS HOME 4 (2) € 0,098kWh Πάγιο € 9,9
BLUE GENEROUS MAX HOME € 0,094kWh Πάγιο € 9,9
Volton Blue 12M (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
ELPEDISON Reward Maximum (3) € 0,088kWh Πάγιο € 12,9
ELPEDISON Reward Ultra (3) € 0,098kWh Πάγιο € 9,9
ELPEDISON Reward Zero fee (3) € 0,139kWh Πάγιο € 0
nrg fixed 4U € 0,11kWh Πάγιο € 14,9
nrg fixed on time (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
nrg fixed on time advanced promo € 0,099 (0,088 3 μηνες)kWh Πάγιο € 9,9
Home Fixed € 0,139kWh Πάγιο € 9,9
Power Home Secure 3.0 (3) € 0,10kWh Πάγιο € 9,9
Power On! Blue Now 24Μ+ (7) € 0,089kWh Πάγιο € 9,9
Power On! Blue Now 18Μ+ Οικιακό (7) € 0,091kWh Πάγιο € 9,9
Οικιακό FIXED € 0,36kWh Πάγιο € 10
EUNICE Home Fair II € 0,16kWh Πάγιο € 4
Eunice Home EDGE € 0,098 (3)kWh Πάγιο € 7

* Τιμές ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • (1) Έκπτωση 100 € (50€ στον 1ο λογαριασμό & άλλα 50€ στον 6ο μήνα με ενεργό myΔΕΗ)
  • (2) Πάγια εντολή
  • (3) Συνέπεια
  • (4) Επιπλέον έκπτωση 10€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου
  • (5) 2% έκπτωση για πληρωμή μέσω πάγιας εντολής
  • (6) Το πρόγραμμα είναι διζωνικό
  • (7) Έκπτωση συνδυαστικής εκπροσώπησης παροχής ΗΕ και ΦΑ

Τιμές με εκπτώσεις και προϋποθέσεις

Οι ανωτέρω τιμές είναι οι πλέον πρόσφατες προσφερόμενες από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναρτώνται στην ΡΑΑΕΥ.

Αναλυτικά όλα τα τιμολόγια όπως αναρτώνται στη ΡΑΑΕΥ

