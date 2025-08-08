ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Θέρος» στο Αιγαίο - Από το 2021 είχε να κόψει απόδειξη εστιατόριο στη Μύκονο

Τέσσερις επιχειρήσεις στην Πάρο, δύο στη Μήλο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις σύμφωνα με τους ελέγχους της ΑΑΔΕ.

Σαρωτικούς ελέγχους και λουκέτα σε όλο το Αιγαίο έφερε η επιχείρηση «Θερος» της ΑΑΔΕ.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επέβαλαν πρόστιμα και λουκέτα δύο και πλέον ημερών, όπου διαπιστώνουν παραβάσεις, σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά:

- Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις - για το 2021 και 2022 - 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.

- Επίσης στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη, 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ, συνοδευόμενο από 48ωρο λουκέτο.

- Αντίστοιχα λουκέτα και πρόστιμα επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης σε Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Τέλος φοροδιαφυγή εντοπίζεται και σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσυκλετών. Τέσσερις στην Πάρο και δύο στη Μήλο δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις 18.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 4.350 ευρώ, και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα και ειδικές χρηματικές ποινές.