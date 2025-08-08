Games
Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο - Ανατιμήσεις «φωτιά» σε τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση και υπηρεσίες

Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο - Ανατιμήσεις «φωτιά» σε τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση και υπηρεσίες Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ/EUROKINISSI
Η στέγαση κατέγραψε συνολική άνοδο 6,6%, με τον ηλεκτρισμό να εκτοξεύεται κατά 18,9%, τα ενοίκια κατοικιών να αυξάνονται κατά 11,3% και την επισκευή και συντήρηση κατοικίας να ενισχύεται κατά 7,2%.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε τον Ιούλιο του 2025 στο 3,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η άνοδος αυτή ήρθε μετά το 2,7% που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2024, σηματοδοτώντας ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, παρά τη μείωση σε ορισμένα βασικά αγαθά, όπως το ελαιόλαδο και τα καύσιμα. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κυρίως λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων σε προϊόντα διατροφής, στην ενέργεια και στη στέγαση, αλλά και σε υπηρεσίες όπως η εστίαση και η εκπαίδευση.

Στον τομέα της διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών, ο οποίος συνολικά ενισχύθηκε κατά 2,8%, ξεχώρισαν οι ιδιαίτερα υψηλές αυξήσεις στα φρούτα, που σημείωσαν άνοδο 19,3%, στον καφέ, ο οποίος αυξήθηκε κατά 16,8%, στα κρέατα που ακριβύνθηκαν κατά 6,2% και στα νωπά ψάρια που ενισχύθηκαν κατά 7,0%. Η ζάχαρη, οι σοκολάτες, τα γλυκά και τα παγωτά αυξήθηκαν κατά 6,4%, ενώ τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σημείωσαν άνοδο 5,8% και το ψωμί 2,0%. Το γιαούρτι αυξήθηκε κατά 3,4% και τα κατεψυγμένα λαχανικά κατά 3,6%.

Η στέγαση κατέγραψε συνολική άνοδο 6,6%, με τον ηλεκτρισμό να εκτοξεύεται κατά 18,9%, τα ενοίκια κατοικιών να αυξάνονται κατά 11,3% και την επισκευή και συντήρηση κατοικίας να ενισχύεται κατά 7,2%. Οι υπηρεσίες που σχετίζονταν με το σπίτι αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ το φυσικό αέριο κατέγραψε μικρότερη άνοδο 4,4%. Αντίθετα, το πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκε κατά 12,9%.

Η ένδυση και η υπόδηση παρουσίασαν ετήσια αύξηση 8,4%, παρά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων. Στην εστίαση και τη φιλοξενία οι τιμές αυξήθηκαν κατά 6,2%, με τα εστιατόρια, τα καφέ και τα ζαχαροπλαστεία να καταγράφουν άνοδο 6,0% και τα ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία 5,7%. Η υγεία ακριβύνθηκε κατά 2,0%, με τα φαρμακευτικά προϊόντα να αυξάνονται κατά 2,4%, τα ιατρικά προϊόντα κατά 2,6%, τις ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες κατά 2,6% και τη νοσοκομειακή περίθαλψη κατά 0,6%. Η εκπαίδευση ενισχύθηκε κατά 2,6%, καθώς τα δίδακτρα στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκαν κατά 2,1% και στη δευτεροβάθμια κατά 3,1%. Στις επικοινωνίες, οι τηλεφωνικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2,5%, ενώ ο τηλεφωνικός εξοπλισμός υποχώρησε κατά 9,0%.

Παρά τις σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, υπήρξαν και προϊόντα που κατέγραψαν έντονη πτώση τιμών. Το ελαιόλαδο μειώθηκε κατά 27,1%, τα καύσιμα και τα λιπαντικά κατά 6,7%, τα ζυμαρικά κατά 8,0% και ο εξοπλισμός επεξεργασίας ήχου και εικόνας κατά 7,9%. Ωστόσο, οι μειώσεις αυτές δεν στάθηκαν αρκετές για να ανακόψουν τη συνολική άνοδο του δείκτη.

Η επίμονη άνοδος του πληθωρισμού συνεχίζει να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, μειώνοντας την αγοραστική τους δύναμη και επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι αυξήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια και ενοίκια απορροφούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των μηνιαίων δαπανών, αφήνοντας λιγότερο χώρο για αποταμίευση ή άλλες ανάγκες.

