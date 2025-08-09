Ποιες περιοχές ενδέχεται να γίνουν μη ασφαλίσιμες λόγω κλιματικής αλλαγής

Οι ασφαλισμένες ζημιές παγκοσμίως αυξάνονται εδώ και τρεις δεκαετίες με ρυθμό πολύ ταχύτερο από την παγκόσμια οικονομία.

Ο παγκόσμιος ασφαλιστικός κλάδος προειδοποιεί ότι η κλιματική κρίση πλησιάζει σε σημείο που θα μπορούσε να καταστήσει ολόκληρες περιοχές του πλανήτη πρακτικά ανασφάλιστες, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία.

Ο Γκίντερ Τάλλινγκερ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Allianz – ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στον κόσμο – τόνισε στο CNBC ότι η άνοδος της θερμοκρασίας σε επίπεδα 2,7 ή 3 βαθμών Κελσίου καθιστά την προσαρμογή οικονομικά ανέφικτη. Όπως υπογράμμισε, ήδη ολόκληρες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων «υποβαθμίζονται σε πραγματικό χρόνο» λόγω της συχνότητας και έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ το φαινόμενο αυτό απειλεί ακόμη και τα θεμέλια του καπιταλισμού.

Η ασφάλιση, η οποία λειτουργεί ως «αόρατος λιπαντικός μηχανισμός» της παγκόσμιας οικονομίας, επιτρέπει σε επενδυτές και επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν υπολογισμένους κινδύνους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τάλλινγκερ, περίπου τα δύο τρίτα των οικονομικών απωλειών από φυσικές καταστροφές παραμένουν σήμερα ακάλυπτα, επιβαρύνοντας ιδιώτες, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Το λεγόμενο «χάσμα προστασίας» διευρύνεται επικίνδυνα, δημιουργώντας – όπως προειδοποιεί – μια κοινωνική κατάσταση μη βιώσιμη.

Η προειδοποίηση της Allianz έρχεται ενώ τα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε τροχιά αύξησης θερμοκρασίας έως και 3,1 βαθμών Κελσίου μέσα στον αιώνα, επίπεδο που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν «καταστροφικό». Πέραν του ορίου του 1,5°C αυξάνονται οι πιθανότητες ενεργοποίησης κλιματικών «σημείων καμπής» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμες αλλαγές στα οικοσυστήματα.

Ο Τάλλινγκερ επισημαίνει ότι η οικονομική λογική υπαγορεύει επενδύσεις στην πρόληψη και στην ανθεκτικότητα των υποδομών, καθώς το κόστος των ζημιών από φυσικές καταστροφές είναι συνήθως δεκαπλάσιο από το κόστος της προσαρμογής. Ωστόσο, αν συνεχιστεί η παρούσα πολιτική, «δεν μπορούμε να προστατεύσουμε πόλεις όπως το Άμστερνταμ από άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά τρία μέτρα – αυτό απλά δεν γίνεται».

Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Zurich Insurance Group, η πέμπτη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Ευρώπης, η οποία σε πρόσφατη μελέτη της χαρακτήρισε τις προοπτικές «ανησυχητικά ζοφερές». Η εταιρεία υπενθύμισε ότι ακόμη και οι πλουσιότερες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ, αποδεικνύονται ευάλωτες, επικαλούμενη τις καταστροφικές πυρκαγιές του Λος Άντζελες στις αρχές του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Zurich, οι ασφαλισμένες ζημιές παγκοσμίως αυξάνονται εδώ και τρεις δεκαετίες με ρυθμό πολύ ταχύτερο από την παγκόσμια οικονομία.

