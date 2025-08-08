Δημόσια νοσοκομεία: Πρωταθλητές στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το ανώτατο όριο των 60 ημερών που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουν ήδη οδηγήσει σε καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, με το ύψος τους να διαμορφώνεται τον Ιούνιο στα 1,599 δισ. ευρώ, μόλις 1 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον Μάιο.

Το γεγονός αυτό αντανακλά τη συνεχιζόμενη αδυναμία του συστήματος υγείας να εξοφλήσει έγκαιρα τους προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και υπηρεσιών, προκαλώντας πιέσεις στη λειτουργία των μονάδων και επιβαρύνοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το ανώτατο όριο των 60 ημερών που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουν ήδη οδηγήσει σε καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έπειτα από προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συσσώρευση αυτών των χρεών αποτελεί ένδειξη χρόνιων διαχειριστικών και οργανωτικών προβλημάτων, με καθυστερήσεις στις διαδικασίες τιμολόγησης, ελέγχου δαπανών και προγραμματισμού προμηθειών. Παρά τη δημιουργία της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την επιτάχυνση των πληρωμών, η εικόνα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά, ενώ οι προμηθευτές συχνά αναγκάζονται να αναζητήσουν εξωτερική χρηματοδότηση για να καλύψουν το κενό ρευστότητας.

Η διατήρηση των οφειλών σε τόσο υψηλά επίπεδα όχι μόνο δυσχεραίνει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και επιβαρύνει το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης, το οποίο μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου ανήλθε τον Ιούνιο σε 3,655 δισ. ευρώ.

Τον Ιούνιο οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, που ανήλθαν σε 612 εκατ. ευρώ, από 604 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, εκ των οποίων τα 255 εκατ. ευρώ αφορούν τον ΕΟΠΥΥ.

Οι υποχρεώσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης διαμορφώθηκαν σε 264 εκατ. ευρώ, από 363 εκατ. ευρώ τον Μάιο, ενώ τα λοιπά νομικά πρόσωπα κατέγραψαν 222 εκατ. ευρώ, έναντι 249 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου ανήλθε σε 2,929 δισ. ευρώ, από 3,064 δισ. ευρώ τον Μάιο και 3,151 δισ. ευρώ τον Απρίλιο. Μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου, οι συνολικές οφειλές διαμορφώθηκαν σε 3,655 δισ. ευρώ.

