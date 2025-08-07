Games
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ χιλιάδες συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ χιλιάδες συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων
Σαρωτικούς ελέγχους σε χιλιάδες μεταβιβάσεις ακινήτων ξεκινά η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο μικροσκόπιο την ορθή καταβολή του ΕΝΦΙΑ και την επισύναψη του απαιτούμενου πιστοποιητικού, με στόχο την αποκάλυψη παρατυπιών και την επιβολή προστίμων στους παραβάτες.

Σε διαδικασία ελέγχου τίθενται χιλιάδες συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, με στόχο τη διασταύρωση των στοιχείων σχετικά με την καταβολή του ΕΝΦΙΑ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκίνησε την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου για ακίνητα που μεταβιβάστηκαν εντός του 2024, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για το απαιτούμενο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται σε κάθε πράξη μεταβίβασης, καθώς επιβεβαιώνει ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή απαλλαγεί νομίμως από τον ΕΝΦΙΑ για την τελευταία πενταετία. Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν πράξεις χωρίς την επισύναψη του πιστοποιητικού ή με ανακριβές περιεχόμενο, καθώς και οι υποθηκοφύλακες και οι προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων που προχωρούν σε μεταγραφές χωρίς αυτό, υπόκεινται σε κυρώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως από τις ΔΟΥ, τα Τμήματα Συμμόρφωσης και τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου, με χρήση δεδομένων από ηλεκτρονικές βάσεις και εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Οικονομία
Voucher ΔΥΠΑ 750 ευρώ: Άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα, πώς θα ολοκληρώσετε την αίτηση

Voucher ΔΥΠΑ 750 ευρώ: Άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα, πώς θα ολοκληρώσετε την αίτηση

Οικονομία

Η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά μεταβίβαση ή επιβάρυνση ακινήτου, πρέπει να επισυνάπτεται το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Στις εκποιητικές πράξεις, το πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι το ακίνητο έχει περιληφθεί στη δήλωση ΕΝΦΙΑ για πέντε ή έξι έτη. Σε λοιπές περιπτώσεις, απαιτείται να διαπιστώνεται ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι οφειλές ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα του φορολογουμένου, όπως ορίζεται ανά έτος.

Για την αποδοχή κληρονομιάς, το πιστοποιητικό εκδίδεται υπό την προϋπόθεση εξόφλησης του αναλογούντος φόρου για το ποσοστό του κληρονομούμενου στο ακίνητο ή εφόσον αυτός έχει απαλλαγεί νόμιμα.

Η μη συμμόρφωση με τις προβλέψεις επισύρει διοικητικά πρόστιμα. Η χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού επιφέρει πρόστιμο 2% επί της διαφοράς της αξίας των ακινήτων ή δικαιωμάτων ανά πράξη, με κατώτατο όριο τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση μη επισύναψης πιστοποιητικού, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1‰ επί της αξίας, με τα ίδια όρια. Σε περίπτωση υποτροπής για το ίδιο ακίνητο εντός δεκαετίας, το προβλεπόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται.

