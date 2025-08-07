Games
Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Το χαρτονόμισμα 500 ευρώ αποτελεί έναν νόμιμο τρόπο για τις συναλλαγές.

Κανονικά και με το νόμο κυκλοφορεί το χαρτονόμισμα 500 ευρώ στην αγορά και όλες οι συναλλαγές που γίνονται οι νόμιμες. Μπορεί σταδιακά να γίνεται μια σιωπηρή απόσυρση, αλλά το χαρτονόμισμα 500 ευρώ διατηρεί πλήρως της αξία του και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο απόσυρσής του με συγκεκριμένη ημερομηνία. Η πληρωμή με χαρτονόμισμα 500 ευρώ μπορεί να γίνει κανονικά όπου δέχονται μετρητά όπως και η κατάθεση στην τράπεζα, αν και εκεί χρειάζονται περισσότερες οδηγίες.

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η νέα σειρά δεν περιλαμβάνει το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα. Τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» τέθηκαν σε κυκλοφορία σταδιακά στη διάρκεια αρκετών ετών. Τα πρώτα τέσσερα τραπεζογραμμάτια της σειράς, τα τραπεζογραμμάτια των 5, 10, 20 και 50 ευρώ, τέθηκαν σε κυκλοφορία το 2013, το 2014, το 2015 και το 2017 αντιστοίχως. Τα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 28 Μαΐου 2019, ολοκληρώνοντας τη σειρά «Ευρώπη».

Η ΕΚΤ αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ, αν και το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ της πρώτης σειράς εξακολουθεί να έχει ισχύ νόμιμου χρήματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το 2016: Η ΕΚΤ αποφάσισε να διακόψει την παραγωγή και την έκδοση του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ. Η σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη» δεν θα περιλαμβάνει το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ.

Το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ εξακολουθεί να έχει ισχύ νόμιμου χρήματος και θα διατηρήσει την αξία του για πάντα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ολοκλήρωσε σήμερα την επανεξέταση των ονομαστικών αξιών της σειράς «Ευρώπη». Αποφάσισε να διακόψει οριστικά την παραγωγή του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ και να μην το συμπεριλάβει στη σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη», λαμβάνοντας υπόψη ανησυχίες ότι το εν λόγω τραπεζογραμμάτιο θα μπορούσε να διευκολύνει παράνομες δραστηριότητες. Το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ θα σταματήσει να εκδίδεται κατά το τέλος του 2018, όταν προγραμματίζεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ της σειράς «Ευρώπη». Οι άλλες ονομαστικές αξίες – από 5 έως 200 ευρώ – θα διατηρηθούν.

Λόγω του διεθνούς ρόλου του ευρώ και της ευρύτατης εμπιστοσύνης στα τραπεζογραμμάτιά του, το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ θα εξακολουθήσει να έχει ισχύ νόμιμου χρήματος και μπορεί συνεπώς να συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως μέσο πληρωμής και αποθήκευσης αξίας. Το Ευρωσύστημα, το οποίο αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, θα λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υπόλοιπες ονομαστικές αξίες θα είναι διαθέσιμες σε επαρκή ποσότητα.

Το τραπεζογραμμάτιο των 500 ευρώ, όπως και οι άλλες ονομαστικές αξίες των τραπεζογραμματίων ευρώ, θα διατηρήσει την αξία του για πάντα και θα μπορεί να ανταλλάσσεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

Πώς αντιμετωπίζουν οι τράπεζες το χαρτονόμισμα 500 ευρώ

Τα χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, των 200 ευρώ, αλλά και των 500 ευρώ εξακολουθούν να κυκλοφορούν, να εκδίδονται και να αποτελούν νόμιμο χρήμα στην Ευρωζώνη.

Αυτό όμως που θα συναντήσουν όσοι βρεθούν με ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ στο χέρι και θέλουν να το καταθέσουν στην τράπεζα, σίγουρα είναι μια έκπληξη.

1) Το ΑΤΜ δεν δέχεται σχεδόν παντού χαρτονόμισμα των 500 ευρώ

2) Η τράπεζα στο γκισέ δεν δέχεται να γίνει κατάθεση μόνο ενός χαρτονομίσματος των 500 ευρώ. Θέλει κατάθεση άνω των 2.000 ευρώ συνήθως

3) Το γκισέ της τράπεζας θα δεχθεί να «σπάσει» το 500ρικο σε άλλα χαρτονομίσματα για να γίνει τελικά η κατάθεση μέσω ΑΤΜ, όμως θα πάρει προμήθεια γύρω στο 0,15%.

4)Αν κάποιος επισκεφθεί την τράπεζα με δέκα 500αρικα δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει κατάθεση κανονικά.

