Voucher ΔΥΠΑ 750 ευρώ: Άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα, πώς θα ολοκληρώσετε την αίτηση

Ολοκληρώνεται η διαδικασία των αιτήσεων για τα προγράμματα 150 ωρών κατάρτισης της ΔΥΠΑ που «χαρίζουν» voucher των 750 ευρώ.

Δημοσιεύθηκαν χθες Τετάρτη τα πρώτα προγράμματα κατάρτισης που έχουν εγκριθεί για τους ωφελούμενους του voucher των 750 ευρώ της ΔΥΠΑ.

Οι άνεργοι και εργαζόμενοι ενταγμένοι στο Μητρώο Ωφελούμενων του ανωτέρω προγράμματος μπορούν πλέον να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων που θα αναρτηθεί στο ΠΣ voucher, στον σύνδεσμο:

https://app.cloud.voucher.gov.gr/oaed-sub2h/training-program/program-selection/front/

Η υποβολή των προγραμμάτων κατάρτισης από τους παρόχους παραμένει ανοικτή, συνεπώς η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων, θα εμπλουτίζεται συνεχώς μετά την έγκρισή τους από ανεξάρτητο αξιολογητή.

Τα προγράμματα εμφανίζονται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λ.π.) καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν δηλωθεί.

Πώς θα ολοκληρώσετε την αίτησή σας

Για να υποβάλετε την αίτηση θα πρέπει να διαλέξετε Θεματική Κατηγορία και Θεματική υποκατηγορία, να δείτε με προσοχή τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων που σας ενδιαφέρουν και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί «Επιλογή» που εμφανίζεται στο βήμα 2.

Σε περίπτωση που επιλέξετε πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από Πάροχο Κατάρτισης που διαθέτει δομές σε διαφορετικές πόλεις (π.χ. Περιφερειακά Πανεπιστήμια), θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους προκειμένου να μάθετε τον τόπο υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Υπενθυμίζεται πως τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται με τη διαδικασία του συστήματος παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Training voucher) και αφορούν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 150 ωρών. Την κατάρτιση ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω Επιταγών Πιστοποίησης (Certification Voucher).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU.